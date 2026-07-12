«سوربون أبوظبي» تعزز تعلم الفرنسية بالذكاء الاصطناعي

طوّرت جامعة السوربون أبوظبي منظومة تعليمية تجمع الذكاء الاصطناعي بتقنيات الواقع الافتراضي وأدوات الدعم الرقمي المُخصصة للتعلم، بهدف تعزيز اكتساب اللغة، وترسيخ ثقة الطلبة بقدراتهم اللغوية، من خلال إتاحة فرص أوسع لممارسة اللغة الفرنسية في سياقات واقعية تحاكي الحياة اليومية.

وجرى تطوير هذه المبادرة ضمن برنامج الفرنسية كلغة أجنبية في الجامعة، حيث تدمج بين شخصيات افتراضية تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وبيئات تعليمية غامرة قائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب «نورا»، المساعد التعليمي الذكي المُتاح عبر الأجهزة المحمولة، بهدف دعم ممارسة اللغة بشكل شفهي في بيئات التعلم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.

وتمثل المبادرة أداة تعليمية مبتكرة تعزز المشاركة الفاعلة والتعلم الذاتي خارج حدود الفصول الدراسية التقليدية، فمن خلال منصة متاحة عبر الهواتف الذكية، يستطيع الطلبة خوض حوارات موسعة ونقاشات تفاعلية مع شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما يتم تدريب الشخصيات الافتراضية أسبوعياً وفق موضوعات محددة مرتبطة بالمناهج الدراسية، ما يتيح للطلبة خوض حوارات متخصصة تتوافق مع مقرراتهم الأكاديمية بدلاً من التفاعلات العامة التقليدية.

كما توفر المنصة لكل طالب وقتاً مخصصاً للمحادثة، بما يمكّنه من التدرّب وتكرار الإجابات وتحسينها، ما يدعم التقدم المستمر في اكتساب المهارات اللغوية، كما تتيح لأعضاء الهيئة التدريسية الاطلاع على السجلات الكاملة للتفاعلات، والتقييمات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتقارير الملاحظات التفصيلية، بما يساعدهم على متابعة تطور الطلبة، وتخصيص الدعم اللازم لكل منهم، إضافة إلى توظيف هذه البيانات في عمليات التدريس والتقييم المستمرة.