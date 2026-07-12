شيخة الحوسني: تفوقي الدراسي ثمرة جهد جماعي

عبّرت شيخة عبدالعزيز عبدالرحمن الحوسني، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة المسار المتقدم (التكنولوجيا التطبيقية) من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعجمان، عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن شعورها بالتفوق «لا يوصف»، وأن هذه اللحظة تمثل ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والدعم المستمر من أسرتها.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن تشجيع والدها ووالدتها كان الدافع الأكبر لمواصلة التفوق والوصول إلى هذه المرحلة، معربة عن فرحتها واعتزازها بما حققته.

وأضافت أنها تطمح إلى دراسة تخصص الطب، رغبةً في رد الجميل لمجتمع دولة الإمارات، والإسهام في خدمة الناس.

وأكدت أن سر تفوقها يعود إلى إتقانها الجيد للغة الإنجليزية، إلى جانب الحرص على المذاكرة المنتظمة، ومراجعة الدروس أولاً بأول.

وأهدت إنجازها إلى القيادة الرشيدة، لما توليه من اهتمام كبير بالتعليم وتمكين الطلبة، كما توجهت بالشكر إلى والدها ووالدتها ومدرستها، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود الجميع.