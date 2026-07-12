مريم الكتبي: أطمح لدراسة «الخلايا الجذعية».. وتنظيم الوقت سر تفوقي

عبّرت مريم سعيد حمد الكتبي عن سعادتها الغامرة بالحصول على المركز الأول في الثانوية العامة في المسار العام (التكنولوجيا التطبيقية)، من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين.

وأكدت أن لحظة إعلان النتيجة كانت من أسعد لحظات حياتها.

وقالت إنها حرصت على البحث عن تخصص يحمل آفاقاً مستقبلية واعدة، حتى استقر اختيارها على تخصص الخلايا الجذعية، لما يمثله من مستقبل واعد في تطوير الرعاية الصحية وعلاج الأمراض.

وأضافت أن تفوقها يعود إلى الالتزام بالمذاكرة، وتنظيم الوقت، إلى جانب الدعم الكبير الذي وفرته لها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومعلموها، الذين كان لهم دور بارز في تحفيزها ومساندتها طوال مسيرتها الدراسية.

وأهدت إنجازها إلى القيادة الرشيدة، وإلى أسرتها التي كانت السند الأول لها، كما خصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالشكر، لما توليه سموها من اهتمام كبير بدعم المرأة وتمكينها، ورعاية الطلبة وتشجيعهم على التميز والإبداع.