راشد الظنحاني: مكافأتي الكبرى فرحة والديَّ بعد إعلان النتيجة

لم يكن حصول راشد أحمد راشد علي الظنحاني على المركز الأول على مستوى الدولة، في مسار العلوم المتقدمة بفرع التكنولوجيا التطبيقية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بإمارة الفجيرة، وليد عام دراسي واحد، بل جاء امتداداً لمسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والدولية في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، توجت بصدارة الثانوية العامة.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم» إن لحظة معرفته بالنتيجة كانت استثنائية، بعدما شاهد على منصة «إكس» منشور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أعلن فيه أسماء أوائل الثانوية العامة، مضيفاً: «كانت لحظة لا توصف، وشعرت بأن تعب عام كامل تُوّج بأجمل صورة».

ولم يكن التفوق في الثانوية العامة أول إنجاز في مسيرة الظنحاني، إذ سبق أن حقق سلسلة من الإنجازات المحلية والدولية في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، أبرزها الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد دولي للبرمجة، وتمثيل الإمارات في أولمبياد الذكاء الاصطناعي الدولي الذي استضافته الصين العام الماضي.

وأضاف أن فرحة والديه كانت أكبر مكافأة له بعد إعلان النتيجة.

وكشف الظنحاني أن طموحه يتمثل في الالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودراسة الهندسة، ليكون جزءاً من مسيرة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والإسهام في تحقيق رؤيتها المستقبلية في هذا القطاع.

من جانبه، أكد والد الطالب، أحمد راشد علي الظنحاني، أن الأسرة حرصت منذ المراحل الدراسية الأولى على متابعة راشد وإخوته بشكل يومي، بالتعاون مع المشرفين في المدرسة، حتى خلال فترة الدراسة عن بُعد، مشيراً إلى أن ابنه عُرف منذ صغره بالاجتهاد والانضباط، وكان يردد دائماً أن هدفه هو تحقيق المركز الأول على الدولة، ولم يتخلَّ عن هذا الطموح حتى نجح في الوصول إليه.