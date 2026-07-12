عبدالله أبوعرابي: أطمح لدراسة طب الخلايا الجذعية

حقق الطالب السوري عبدالله ياسر أبوعرابي، من أكاديمية الفلاح في أبوظبي، إنجازاً متميزاً بحصوله على المركز الأول في «المسار العام – التعليم الخاص» على مستوى الدولة، كاشفاً عن طموحه الأكاديمي المستقبلي لدراسة تخصص الطب البشري، والتعمق في مجال «الخلايا الجذعية». وأوضح أن اختيار هذا التخصص يأتي مواكبةً لرؤية الإمارات المستقبلية في استدامة القطاع الصحي، حيث يُعد ركيزة أساسية للطب الحديث وعلاج الأمراض المستعصية، ما يمنحه أهمية بالغة ومستقبلاً واعداً في خدمة البشرية.

وحول سر تفوقه، أكد عبدالله أن معادلة النجاح ارتكزت على ثلاثة عناصر: تنظيم الوقت بين الاستذكار والراحة، وبذل الجهد، والتركيز.

وتوجّه بالشكر إلى القيادة الرشيدة، مثمناً ما وفرته من بيئة تعليمية مثالية تحفز على التميز والإبداع.

كما أعرب عن تقديره العميق لأسرته، التي كانت الداعم الأول له، ولمدرسته وطاقمها التعليمي والإداري.