علي عاصم حسن: الإمارات منحتني الفرصة.. وأسرتي صنعت الإنجاز

حجز الطالب علي عاصم حسن (سوري) مكانه ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، بعدما أحرز المركز الأول على مستوى التعليم الخاص في المسار المتقدم. وأكد أن هذا الإنجاز ثمرة انضباط وخطة دراسية، وإيمان بأن الصبر والالتزام يصنعان النجاح، مشيراً إلى أنه كان يستعيد تركيزه في كل مرة بعزيمة وإصرار على الاستمرار. وأوضح أن طموحه يتجه إلى دراسة علوم الحاسوب، للإسهام مستقبلاً في تطوير حلول تقنية تخدم المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي، مثمناً في الوقت ذاته ما وفّرته مدرسته من بيئة تعليمية محفزة ودعم أكاديمي أسهم في صقل قدراته. وأكد والده عاصم حسن ووالدته وئام المحمد أن تفوق ابنهما جاء ثمرة سنوات من التربية على الانضباط والاجتهاد، إلى جانب المتابعة اليومية والدعم النفسي المستمر، معربين عن فخرهما بما حققه، ومؤكدين أن دولة الإمارات وفّرت بيئة تعليمية عادلة، أتاحت له ترجمة طموحه إلى إنجاز يرفع اسم أسرته ووطنه سورية والإمارات «وطنه الثاني».