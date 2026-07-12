آدم إبراهيم: الذكاء الاصطناعي أغناني عن الدروس الخصوصية

حقق الطالب المصري آدم محمد عوض إبراهيم، من مدرسة الختم بنين في أبوظبي، إنجازاً استثنائياً بحصوله على المركز الأول على مستوى الدولة في المسار المتقدم بالتعليم العام الحكومي، مسطراً قصة نجاح متميزة، تعتمد على الابتكار والاعتماد على الذات.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يطمح لدراسة الهندسة الكهربائية في إحدى جامعات الدولة، مشيراً إلى أن سر تميزه يكمن في خمسة عوامل: تنظيم الوقت، الاجتهاد المستمر، الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن توتر الامتحانات، الدعم الأسري اللامحدود، وأخيراً التوظيف الذكي للتكنولوجيا.

وأكد استغناءه التام عن الدروس الخصوصية خلال دراسته، معتمداً على نفسه وعلى ما توفره المدرسة من تحصيل علمي، مشيراً إلى أنه اعتمد بشكل فعال على تقنيات الذكاء الاصطناعي (مثل شات جي بي تي) كأداة مساعدة في دراسته لفهم المفاهيم المعقّدة، وشرح الدروس الصعبة.

وعبّر الأول على المسار المتقدم عن امتنانه العميق لوالديه اللذين وفرا له الأجواء المثالية للمذاكرة، كما وجّه شكراً خاصاً إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه للطلبة، والبيئة المدرسية المتطورة التي تحفز على التفوق والابتكار، علماً بأنه يتلقى تعليمه في الدولة منذ مرحلة الحضانة.