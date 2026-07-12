منصور بن زايد لأوائل الثانوية: نتطلع لمشاركتكم في صناعة مستقبل الإمارات

أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عن اعتزازه بالطلبة المتفوقين، مؤكداً سموه أنه يتطلع إلى أن يواصلوا مسيرتهم، ليشاركوا في صناعة مستقبل الإمارات. وقال سموه في تدوينة نشرها أمس على صفحته في منصة «إكس»: «نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة هذا التفوق المستحق، فهو ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، والدعم من الأسرة والمدرسة». وأضاف سموه: «نعتز بكم، ونثق بقدراتكم، ونتطلع إلى أن تواصلوا مسيرة التميز، وأن تكونوا شركاء في صناعة مستقبل الإمارات».