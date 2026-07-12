عبير الشامسي: إدارة الوقت والالتزام صنعا المركز الأول

أكدت الطالبة عبير عبدالرحمن الشامسي، الأولى على مستوى الدولة في مسار النخبة، أن تصدرها قائمة الأوائل جاء ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والعمل المتواصل، وليس نتاج عام دراسي واحد، مشيرة إلى أنها اعتمدت منذ البداية على أهداف واضحة، وخطة دقيقة لإدارة الوقت، وإيمان راسخ بأن المثابرة هي الطريق الحقيقي إلى التميز.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن مسار النخبة يتطلب مستوى عالياً من التركيز والاستعداد المستمر، نظراً لما يضمه من مناهج متقدمة وتحديات أكاديمية، مؤكدة أنها تعاملت مع كل اختبار بوصفه فرصة جديدة لإثبات قدراتها، وحولت ضغوط الامتحانات إلى دافع لمضاعفة الجهد حتى حققت المركز الأول.

وأضافت أن أسرتها كانت الداعم الأكبر لمسيرتها، من خلال توفير بيئة مستقرة ومحفزة، والمتابعة والتشجيع المستمرين، فيما كان لمعلميها ومعلماتها دور محوري بما قدموه من توجيه أكاديمي ودعم متواصل، أسهم في بلوغ هذا الإنجاز.

وأوضحت أن إحراز المركز الأول يمثل بداية مرحلة جديدة من الطموح، معربة عن تطلعها إلى مواصلة دراستها في تخصص نوعي يخدم الوطن، وموجهة الشكر إلى القيادة الرشيدة ووزارة التربية والتعليم ومدرستها على توفير منظومة تعليمية تصنع التميز.