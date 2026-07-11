غداً إعلان نتائج طلبة الصفوف من التاسع إلى الـ 12

تبدأ وزارة التربية والتعليم، اعتباراً من غدٍ الأحد، إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ12، إذ تُعلن نتائج الصف الـ12 في تمام الساعة 10 صباحاً، تليها نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 عند الساعة 12 ظهراً، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد.

كما خصصت الوزارة يوم الإثنين 13 يوليو الجاري لإعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثامن، إذ تُعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في تمام الساعة 10 صباحاً، فيما تُعلن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع عند الساعة 12 ظهراً.

وأكدت الوزارة أن الطلبة وأولياء الأمور سيتمكنون من الاطلاع على النتائج عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، كما سيكون بإمكانهم إصدار وطباعة الشهادات الدراسية إلكترونياً عبر البوابة نفسها، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى 12 منتصف الليل في يوم إعلان نتائج كل مرحلة.

ويمثل إعلان النتائج المحطة الأخيرة في العام الدراسي 2025-2026، قبل انتقال المدارس إلى استكمال الإجراءات الختامية، واعتماد كشوف النجاح، والاستعداد لانطلاق العام الأكاديمي الجديد 2026-2027.