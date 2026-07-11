من الثلاثاء إلى الجمعة.. طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر يؤدون اختبارات الإعادة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لاختبارات الإعادة للعام الدراسي 2025-2026، والتي تنطلق يوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري وتستمر حتى الجمعة 17 يوليو، مستهدفة طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وذلك لإتاحة فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة (A) مع نهاية العام الدراسي.

وبحسب البرمجة الزمنية للاختبارات، تُطبق اختبارات الإعادة على الطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة رئيسة ضمن المجموعة (A) والتي تضم مواد: اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، فيما تُحتسب الدرجة النهائية للمادة بعد النجاح في اختبار الإعادة عند النهاية الصغرى المقررة للمادة، حتى وإن حصل الطالب على درجة أعلى في الاختبار.

وأكدت الوزارة أن اختبارات الصفوف الخامس حتى الثاني عشر ستُعقد إلكترونياً مع إلزام جميع الطلبة بالحضور الفعلي إلى المدارس، في حين يؤدي طلبة الصف الرابع اختباراتهم ورقياً داخل المدرسة. كما شددت على ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزتهم الحاسوبية الشخصية خلال فترة الاختبارات الإلكترونية، لضمان سيرها وفق الضوابط الفنية المعتمدة.

وأوضحت أن طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة سيؤدون اختبارات الإعادة داخل المدارس الحكومية، وفق ترتيبات إشرافية وتنسيق مباشر بين المدارس ومنسقي الفروع، بما يضمن توحيد إجراءات الاختبارات وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة.

وأكدت الوزارة أن اختبارات الإعادة تمثل الفرصة الأخيرة للطلبة المستحقين لاستكمال متطلبات النجاح والانتقال إلى الصفوف الأعلى، داعية الطلبة إلى الالتزام بمواعيد الحضور، وإحضار الأجهزة الإلكترونية والأدوات اللازمة، والتقيد بجميع التعليمات المنظمة لسير الاختبارات، بما يضمن أداءها في أجواء منظمة تحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويتضمن جدول الاختبارات برامج مستقلة لكل مسار دراسي في الصف الثاني عشر، حيث يبدأ طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة يوم الثلاثاء 14 يوليو باختباري الرياضيات من الساعة 9:00 إلى 11:00 صباحاً، واللغة العربية من 12:00 إلى 2:00 ظهراً، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي اختبار الرياضيات التطبيقية في الفترة الصباحية، يعقبه اختبار اللغة العربية ظهراً.

ويواصل الطلبة اختباراتهم يوم الأربعاء 15 يوليو بمادتي اللغة الإنجليزية من 9:00 إلى 11:00 صباحاً والكيمياء من 12:00 إلى 2:00 ظهراً، بينما يؤدي طلبة المسار التطبيقي اللغة الإنجليزية فقط في ذلك اليوم.

ويخصص يوم الخميس 16 يوليو لاختباري الفيزياء من 9:00 إلى 11:00 صباحاً والتربية الإسلامية من 12:00 إلى 2:00 ظهراً للمسارات العام والمتقدم والنخبة، في حين يؤدي طلبة المسار التطبيقي اختبار العلوم التطبيقية صباحاً، ثم التربية الإسلامية ظهراً.

وتُختتم اختبارات الإعادة يوم الجمعة 17 يوليو، إذ يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة اختبار الأحياء من 8:00 إلى 10:00 صباحاً، يليه اختبار الدراسات الاجتماعية من 10:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، بينما يقتصر برنامج المسار التطبيقي على اختبار الدراسات الاجتماعية من 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.