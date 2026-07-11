الأول في «المسار العام» عبدالله أبو عرابي يحقق الصدارة بلا دروس خصوصية ويطمح لدراسة طب الخلايا الجذعية

حقق الطالب السوري عبد الله ياسر أبو عرابي، من أكاديمية الفلاح في أبوظبي، إنجازاً متميزاً بحصوله على المركز الأول في "المسار العام –التعليم الخاص" على مستوى الدولة، كاشفاً عن طموحه الأكاديمي المستقبلي في دراسة تخصص الطب البشري، والتعمق في مجال "الخلايا الجذعية" داخل إحدى جامعات الدولة.

وأوضح عبد الله لـ " الإمارات اليوم"، أن اختيار تخصص الخلايا الجذعية يأتي مواكبةً لرؤية الإمارات المستقبلية في استدامة القطاع الصحي، حيث يُعد هذا المجال الحيوي ركيزة أساسية للطب الحديث وعلاج الأمراض المستعصية، مما يمنحه أهمية بالغة ومستقبلاً واعداً في خدمة البشرية وتطوير الأبحاث الطبية المتقدمة.

وحول سر تفوقه الاستثنائي، أكد عبدالله أنه لم يلجأ إلى أي دروس خصوصية طوال مسيرته الدراسية، مشيراً إلى أن معادلة النجاح ارتكزت على ثلاثة عناصر أساسية: تنظيم الوقت بذكاء بين الاستذكار والراحة، بذل الجهد المتواصل، والتركيز العالي لتحقيق أفضل تحصيل دراسي ممكن.

وتوجه الطالب المتفوق ببالغ الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مثمناً ما وفرته الدولة من بيئة تعليمية مثالية وبنية تحتية متطورة تحفز على التميز والإبداع والوصول إلى أعلى المراتب العلمية.

كما أعرب عن تقديره العميق لوالديه وأسرته التي كانت الداعم الأول له في كل خطوة، معبراً في الوقت ذاته عن شكره الجزيل لإدارته المدرسية وطاقمها التعليمي والإداري الذين لم يدخروا جهداً في مساندته وتوجيهه نحو الصدارة.