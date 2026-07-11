«الأولى على مستوى الدولة في المسار العام» حصة العليلي: طموحي علوم الحاسب وخدمة الوطن بأدوات المستقبل

سجلت الطالبة المواطنة حصة راشد مصبح العليلي، من مدرسة المواهب بنات في أبوظبي، إنجازاً متميزاً بنيلها المركز الأول على مستوى الدولة في المسار العام بالتعليم العام الحكومي.

وتطمح حصة –وهي الابنة الأصغر بين أشقائها– إلى صياغة المستقبل بأدوات تكنولوجية مبتكرة، حيث كشفت عن خطتها الأكاديمية الطموحة، وقررت الابتعاد عن التخصصات التقليدية واختيار دراسة علوم الحاسب الآلي في جامعة خليفة، مؤكدةً عزمها على مواصلة رحلتها العلمية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه، لترك بصمة مؤثرة في مجالات العمل المستقبلية وإحداث فارق إيجابي يخدم المجتمع والوطن.

وفي تفاصيل مسيرتها نحو الصدارة، أكدت العليلي أنها لم تلجأ نهائياً إلى الدروس الخصوصية، بل اعتمدت على استراتيجية الدراسة الذكية من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مثل "شات جي بي تي" (ChatGPT) لفهم المواد، إلى جانب الاستخدام الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي كأدوات مساعدة في الاستذكار.

وتوجهت الأولى في المسار العام بالشكر والامتنان إلى والديها اللذين قدما لها دعماً غير محدود، ووفرا لها البيئة المثالية للتفوق، كما أعربت عن عميق شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات الرشيدة على رعايتها الدائمة للتعليم، وإلى مدرستها ومعلماتها اللواتي كنّ سنداً لها في مسيرة التميز والنجاح.