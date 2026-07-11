مريم الكتبي: أطمح بدراسة «الخلايا الجذعية» والالتزام وتنظيم الوقت سر تفوقي

عبرت مريم سعيد حمد الكتبي، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة في المسار العام (التكنولوجيا التطبيقية) من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين، عن سعادتها الغامرة بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرة إلى أن لحظة إعلان النتيجة كانت من أسعد لحظات حياتها، وشعرت خلالها بفخر كبير بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة.

وقالت إنها تطمح إلى دراسة تخصص الخلايا الجذعية، موضحة أنها حرصت على البحث عن تخصص حديث ومبتكر يحمل آفاقاً مستقبلية واعدة، حتى استقر اختيارها على هذا المجال الذي جذب اهتمامها لما يمثله من مستقبل واعد في تطوير الرعاية الصحية وعلاج العديد من الأمراض.

وأضافت أن سر تفوقها يعود، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، إلى الالتزام بالمذاكرة أولاً بأول، وتنظيم الوقت، إلى جانب الدعم الكبير الذي وفرته لها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومعلموها، الذين كان لهم دور بارز في تحفيزها ومساندتها طوال مسيرتها الدراسية.

وأهدت الكتبي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وإلى أسرتها التي كانت السند الأول لها، كما خصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بالشكر والتقدير، لما توليه سموها من اهتمام كبير بدعم المرأة الإماراتية وتمكينها، ورعاية الطلبة وتشجيعهم على التميز والإبداع.