«السكري» رسم طريقها إلى الطب.. الأولى على الثانوية في المسار المتقدم «التكنولوجيا التطبيقية»: أطمح لخدمة الوطن ورد الجميل

عبرت شيخة عبد العزيز عبد الرحمن الحوسني، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة المسار المتقدم (التكنولوجيا التطبيقية) من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعجمان، عن سعادتها وفخرها بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن شعورها بالتفوق «لا يوصف»، وأن هذه اللحظة تمثل ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد والدعم المستمر من أسرتها.

وقالت لـ «الإمارات اليوم» إن تشجيع والدها ووالدتها كان الدافع الأكبر لمواصلة التفوق والوصول إلى هذه المرحلة، معربة عن فرحتها واعتزازها بما حققته.

وأضافت أنها تطمح إلى دراسة تخصص الطب، رغبةً في رد الجميل لمجتمع دولة الإمارات والمساهمة في خدمة الناس، موضحة أن شغفها بهذا التخصص بدأ منذ طفولتها، بعدما أصيبت ابنة خالتها بمرض السكري واضطرت إلى البقاء في المستشفى لفترة طويلة، وهو الموقف الذي ترك أثراً كبيراً في نفسها ودفعها إلى اختيار مهنة الطب أملاً في التخفيف عن المرضى ومساعدتهم.



وأكدت أن سر تفوقها يعود، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، إلى إتقانها الجيد للغة الإنجليزية، إلى جانب الحرص على المذاكرة المنتظمة ومراجعة الدروس أولاً بأول وعدم تأجيلها، الأمر الذي ساعدها على ترسيخ المعلومات وتحقيق أفضل النتائج.

وأهدت الحوسني إنجازها إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لما توليه من اهتمام كبير بالتعليم وتمكين الطلبة، كما توجهت بخالص الشكر والعرفان إلى والدها ووالدتها على دعمهما المتواصل، وإلى معلميها وإدارة المدرسة، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود الجميع.