منصور بن زايد: تفوق أوائل الثانوية ثمرة الاجتهاد ودعم الأسرة والمدرسة

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة هذا التفوق المستحق، فهو ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، والدعم من الأسرة والمدرسة. نعتز بكم، ونثق بقدراتكم، ونتطلع إلى أن تواصلوا مسيرة التميز، وأن تكونوا شركاء في صناعة مستقبل الإمارات".