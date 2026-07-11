اليوم.. الميدان التربوي يترقب إعلان أوائل الثانوية وغداً صدور نتائج نهاية العام

دخل الميدان التربوي في مختلف إمارات الدولة مرحلة الاستعداد القصوى لإعلان نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2025-2026، وسط حالة من الترقب التي تسود الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التدريسية، مع اقتراب إسدال الستار على موسم الامتحانات وإعلان الحصاد النهائي للعام الأكاديمي.

وبحسب الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تبدأ الوزارة اعتباراً من غد الأحد 12 يوليو الجاري إعلان نتائج طلبة الحلقة الثالثة، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة اليوم السبت، كما جرت العادة في السنوات الماضية، تمهيداً للإعلان الرسمي عن النتائج، إلا أن الوزارة لم تصدر حتى الآن إعلاناً رسمياً بشأن موعد نشر أسماء الأوائل.

ويترقب الوسط التعليمي باهتمام كبير الكشف عن قائمة الطلبة الأوائل، باعتبارها إحدى أبرز المحطات السنوية التي تحظى باهتمام مجتمعي وإعلامي واسع، لما تمثله من تتويج لسنوات من الاجتهاد والتميز، فضلاً عن كونها تكشف عن قصص نجاح ملهمة ونماذج طلابية استطاعت تحقيق إنجازات أكاديمية استثنائية على مستوى الدولة.

ومن المتوقع، في حال اعتماد القائمة اليوم السبت، أن تشمل أوائل المسارات التعليمية المختلفة، تمهيداً لتكريمهم والإعلان عن نتائجهم قبل فتح باب الاستعلام الإلكتروني أمام جميع الطلبة، بما يمنحهم أولوية الاحتفاء بإنجازهم، ويتيح لوسائل الإعلام إجراء اللقاءات معهم ورصد تجاربهم الدراسية ورسائلهم لزملائهم.

ووفقاً للبرنامج الزمني المعلن، خصصت وزارة التربية والتعليم غداً الأحد 12 يوليو الجاري لإعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، حيث تُعلن نتائج الصف الثاني عشر في تمام الساعة 10 صباحاً، تليها نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر عند الساعة 12 ظهراً.

كما خصصت الوزارة يوم الاثنين 13 يوليو الجاري لإعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثامن، إذ تُعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في تمام الساعة 10 صباحاً، فيما تُعلن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع عند الساعة 12 ظهراً.

وأكدت الوزارة أن الطلبة وأولياء الأمور سيتمكنون من الاطلاع على النتائج عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق المواعيد المحددة لكل مرحلة دراسية، كما سيكون بإمكانهم إصدار وطباعة الشهادات الدراسية إلكترونياً عبر البوابة نفسها، اعتباراً من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل في يوم إعلان نتائج كل مرحلة.

ويمثل إعلان النتائج المحطة الأخيرة في العام الدراسي 2025-2026، قبل انتقال المدارس إلى استكمال الإجراءات الختامية، واعتماد كشوف النجاح، والاستعداد لانطلاق العام الأكاديمي الجديد 2026-2027.