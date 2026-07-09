بطلة "تحدي القراءة العربي" بالإمارات: القراءة كانت ولا تزال جزءاً أساسياً من حياتي اليومية

تُوِّجت الطالبة دانة عادل الزرعوني، من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في أبوظبي، بلقب بطلة الدورة العاشرة من «تحدي القراءة العربي» لعام 2026 على مستوى دولة الإمارات، خلال الحفل الذي شهدته سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبحضور سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

وجاء تتويج الزرعوني بعد رحلة تنافسية حافلة، برهنت خلالها على تفوق استثنائي في مهارات القراءة والفهم والتحليل والتعبير، متقدمة على آلاف المشاركين، لتكرّس حضورها نموذجاً مضيئاً لجيل يراهن على المعرفة، ويعتز بلغته العربية، ويجعل من القراءة بوابة للتميز وصناعة المستقبل.

وأكدت الطالبة دانة عادل الزرعوني لـ"الإمارات اليوم" أن القراءة كانت ولا تزال جزءاً أساسياً من حياتها اليومية، مشيرة إلى أنها اعتادت منذ سنوات تخصيص وقت ثابت للمطالعة، ما مكّنها من قراءة عشرات الكتب في مجالات الأدب والتاريخ والسير والعلوم والتنمية، مؤكدة أن كل كتاب كانت تنهيه يفتح أمامها آفاقاً جديدة ويمنحها مفردات أوسع وقدرة أكبر على الفهم والتحليل والنقاش، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أدائها في تحدي القراءة العربي.

وقالت إن «تحدي القراءة العربي» ليس مجرد مسابقة للتنافس على الألقاب، بل رحلة معرفية تصنع جيلاً قارئاً ومفكراً، وتغرس في الطلبة الثقة بالنفس والانتماء للغة العربية. ووجهت رسالة إلى أقرانها، دعتهم فيها إلى جعل القراءة عادة يومية، مؤكدة أن النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل يبدأ بكتاب، ثم فكرة، ثم إصرار يتراكم حتى يتحول إلى إنجاز يفتخر به صاحبه ووطنه.

وأعربت الزرعوني عن سعادتها الغامرة بتتويجها بطلة لتحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرتها وليس نهايتها، وأن شعورها بالفخر تضاعف لأنها حملت اسم الإمارات ومدرستها في هذا المحفل الثقافي الكبير.

وأضافت أن الفوز حمّلها مسؤولية أكبر لمواصلة القراءة والتعلم، وأنها تهدي هذا الإنجاز إلى أسرتها ومعلميها وكل من آمن بقدرتها وشجعها على الاستمرار في طريق المعرفة.