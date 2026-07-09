«التربية» تعلن الجدول الزمني لنتائج العام الدراسي 2025 - 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 لجميع المراحل الدراسية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري، ولمدة يومين.

وخصصت الوزارة، بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه، يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026 لنتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الـ12، على أن يتم إعلان نتائج الصف الـ12 في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 في الساعة 12 ظهراً.

كما خصصت يوم الإثنين الموافق 13 يوليو الجاري لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الدراسي عبر بوابة الطالب الإلكترونية، وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.