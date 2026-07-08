"التربية" تعلن البرنامج الزمني لنتائج نهاية العام الدراسي 2025 - 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري، ولمدة يومين.

وخصصت الوزارة، بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه، يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026 لنتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصف الثاني عشر في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في الساعة 12 ظهراً.

كما خصصت يوم الاثنين الموافق 13 يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الدراسي عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.