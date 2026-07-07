المعدل النهائي لطلبة الثاني عشر يُحتسب من مواد المجموعة «A» فقط والشهادة إلكترونية برمز تحقق

حددت وزارة التربية والتعليم، آلية احتساب درجات طلبة الصف الثاني عشر في شهادة إتمام الدراسة الثانوية، موضحة أن الدرجة النهائية للطالب في نهاية العام الأكاديمي تُحتسب وفق الأوزان النسبية المعتمدة للتقييمات المدرسية والاختبارات المركزية في كل فصل دراسي.

وأكدت أن شهادات الصف الثاني عشر تصدر إلكترونياً، ويمكن التحقق من صحتها عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code، كما تُرفق الشهادة إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة وزارة التربية والتعليم بصيغة PDF.

وبحسب السياسة المعتمدة، فإن درجة الطالب الإجمالية في شهادة الصف الثاني عشر تمثل مجموع الدرجات التي يحققها في جميع مواد المجموعة «A»، على أن تُرصد الدرجات من 100 لكل مادة، فيما يُستخرج المعدل النهائي بقسمة المجموع السنوي على عدد مواد المجموعة ذاتها.

وأوضحت الوزارة عبر الدليل الإرشادي لتقييم الطلبة، الذي أطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن شهادة إتمام الصف الثاني عشر تتضمن نتائج مواد المجموعة «A» مكتوبة بالدرجات الرقمية والتقديرات الحرفية والنسب المئوية، إضافة إلى متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة، باعتبارها المواد التي تدخل ضمن احتساب المعدل العام للطالب.

وفي المقابل، تخضع مواد المجموعة «B» للتقييم التكويني، وتُرصد نتائجها في الشهادة بالحروف فقط، من دون درجات رقمية، ولا تدخل ضمن المجموع النهائي أو المعدل العام، وإنما تظهر كتقديرات مستقلة تعكس مستوى أداء الطالب في هذه المواد.

وأتاحت الوزارة طباعة الشهادات الدراسية لجميع المراحل على ورق أبيض عالي الجودة بحجم A4 باستخدام طابعة ملونة، فيما تسمح بإصدار شهادة الصف الثاني عشر المصدقة على ورق رسمي يحمل ترويسة وزارة التربية والتعليم، لاستخدامها داخل الدولة أو خارجها، بعد تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن تُرسل الشهادة للطلبة بواسطة شركة توصيل.

وتؤكد هذه الآلية اعتماد مسار واضح وموحد لاحتساب نتائج الصف الثاني عشر وإصدار الشهادات، بما يضمن دقة النتائج، وسهولة التحقق من صحتها، وتوفير نسخة إلكترونية ورسمية قابلة للاستخدام في متطلبات القبول الجامعي والإجراءات الأكاديمية داخل الدولة وخارجها.

أما بالنسبة للطلبة الناجحين في الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، فيحصلون على «بيان درجات طالب ناجح» لاستكمال متطلبات الترفيع إلى الصفوف التالية، على أن تعرض النتائج لمواد المجموعتين «A» و«B» بالحروف، من دون احتساب درجات مئوية أو متوسط نهائي.