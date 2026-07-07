أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لكلية هورايزون الجامعية، ومقرها إمارة عجمان، بعد ثبوت الإخلال الجسيم والمستمر بمتطلبات الترخيص المؤسسي وضوابط الاعتماد البرامجي، وتكرار المخالفات الإدارية الموجبة لإلغاء الترخيص وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، وثبوت أن استمرار الكلية في ممارسة نشاطها يؤثر في حقوق الطلبة وجودة العملية التعليمية وموثوقية المخرجات الأكاديمية والاستدامة المؤسسية.

ويترتب على القرار حظر الكلية من ممارسة أي نشاط في مجال التعليم العالي، وإلغاء الاعتماد البرامجي لجميع برامجها الأكاديمية، بما يشمل وقف طرح البرامج الأكاديمية أو تدريسها أو الإعلان عنها أو قبول طلبة جدد أو منح المؤهلات الأكاديمية أو إصدار كشوف درجات، وذلك وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها، مع استمرار تنفيذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية، وأكدت الوزارة أن مصلحة الطلبة واستمرارية دراستهم تمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل - بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهات ذات العلاقة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتقالهم وتوزيعهم واستكمال دراستهم في مؤسسات تعليم عالٍ مرخصة ومعتمدة، بما يحفظ حقوقهم الأكاديمية، ويضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية، وشكلت الوزارة فريق عمل مشتركاً برئاسة ممثل عنها، وعضوية ممثلين عن الكلية والجهات ذات العلاقة بهدف الإشراف على تنفيذ خطة استمرارية العملية الأكاديمية، بما يضمن تنفيذ إجراءات نقل الطلبة إلى مؤسسات التعليم العالي المرخصة.