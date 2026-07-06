فتح باب التسجيل في منح حاكم عجمان الدراسية للعام الأكاديمي 2026 – 2027

أعلن مكتب شؤون المواطنين بعجمان عن فتح باب التسجيل للاستفادة من المنح الدراسية لصاحب السمو حاكم عجمان للعام الأكاديمي 2026 – 2027، وذلك خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 20 يوليو 2026، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب، في إطار جهوده الرامية إلى دعم الطلبة المواطنين وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.

وأوضح المكتب أن المبادرة تأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان، ودعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص التعليم الجامعي أمام الطلبة المتفوقين، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة.

وبيّن المكتب أن التسجيل يستهدف الطلبة المواطنين من إمارة عجمان، الراغبين في الالتحاق بأحد برامج البكالوريوس المطروحة في جامعات الإمارة، شريطة حصول الطالب على نسبة 90% فأعلى في شهادة الثانوية العامة، واستيفاء شروط ومعايير القبول المعتمدة لدى الجامعة، إلى جانب تقديم شهادة إتمام أو الإعفاء من الخدمة الوطنية للذكور.

كما دعا المكتب الطلبة إلى استكمال إجراءات التسجيل وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل جواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية، وخلاصة القيد أو بيانات الأسرة، وشهادة الثانوية العامة لآخر فصل دراسي، وشهادة إتمام أو الإعفاء من الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى شهادة القبول الجامعي لمن أنهى إجراءات القبول.

وأكد مكتب شؤون المواطنين أن هذه المنح تأتي ضمن المبادرات التعليمية التي يُحرص على تنفيذها سنوياً، بهدف دعم الطلبة المتفوقين، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تمكنهم من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي، بما يعزز بناء أجيال مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وترجمة رؤية إمارة عجمان في الاستثمار بالطاقات الوطنية وصناعة المستقبل.