توج «تحدي القراءة العربي» الطالبة، دي شيخن الزمراكي، بطلة لدورته الـ10 على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في ختام تصفيات شهدت مشاركة 508 آلاف و112 طالباً وطالبة، مثلوا 310 مدارس، وتحت إشراف 2015 مشرفاً ومشرفة، قدموا إسهاماً رئيساً في إنجاح المنافسات.

وجرى تتويج الطالبة دي شيخن الزمراكي، من الصف الرابع في مدرسة الامتياز دار النعيم، التابعة لولاية نواكشوط الشمالية، خلال الحفل الختامي للدورة الـ10 من «تحدي القراءة العربي» الذي جرى في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم، صدف سيدي محمد، ومشاركة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية العامة لدى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أحمد علي محمد، وعدد من المسؤولين والتربويين والمعنيين بالشأن الثقافي، إضافة إلى حشد من أولياء أمور الطلبة المشاركين في المنافسات.

كما جرى خلال الحفل الختامي للدورة الـ10، تتويج محمدو محمد الأمين محمد الشيخ من ولاية نواكشوط الجنوبية بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة آفاق المستقبل من ولاية نواكشوط الغربية بلقب «المدرسة المتميزة».

10 أوائل

وإضافة إلى الطالبة دي شيخن الزمراكي، بطلة «تحدي القراءة العربي» في موريتانيا، ضمت قائمة الـ10 الأوائل الذين تأهلوا إلى التصفيات النهائية، كلاً من: محمد عبدالرحمن محمود من الصف الثامن في مدرسة توجونين 6 في ولاية نواكشوط الشمالية، وخديجة الشيخ أحمد من الصف الـ11 في «ثانوية عرفات 1» (نواكشوط الجنوبية)، وصفية محمد يحيى الطالب عبدالرحمن من الصف الـ11 في ثانوية دار النعيم 1 (نواكشوط الشمالية)، ومحفوظة فاليلي الشيخ محمد من الصف الـ13 في مدرسة بلوغ المرام (نواكشوط الجنوبية)، وأميرة محمد من الصف الـ12 في مدرسة بلوغ المرام (نواكشوط الجنوبية)، وعلياء متالي من الصف الثاني في مدرسة لمرابط سيد أحمد البشير (نواكشوط الشمالية)، وزينب محمد يحيى كي من الصف الخامس في مدرسة عبدالعزيز سي (نواكشوط الجنوبية)، ولمات سيد محمد همد من الصف السادس في مدرسة منبر العلم (نواكشوط الشمالية)، والمختار بداهي من الصف السادس في مدرسة شلانج (نواكشوط الغربية).

وحقق «تحدي القراءة العربي» إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته الـ10 إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة، من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% على الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32 مليوناً و231 طالباً وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة الـ10 مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

الارتقاء بالواقع الثقافي

وتقدمت وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم في موريتانيا، الدكتورة هدى باباه، بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، لقاء ما تبذله من جهود كبيرة لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتمكين الطلبة العرب من الحصول على فرص مثالية للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم، وتزويدهم بالأدوات المعرفية اللازمة للاطلاع على ثقافات العالم، بما يؤهلهم للإسهام الفعال في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، مثمنة سعي مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من خلال تنظيمها «تحدي القراءة العربي»، للارتقاء بالواقع الثقافي في الوطن العربي، وتعاونها الوثيق مع المؤسسات التعليمية والتربوية العربية، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة للمشاركة في هذا السباق المعرفي.

وأضافت الوزيرة: «تعمل وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم في موريتانيا بلا انقطاع على توفير البيئة المناسبة للطلبة من أجل التفوق الدراسي وزيادة حصيلتهم المعرفية، كما تحرص على تنفيذ برامج للتشجيع على القراءة، بالتعاون مع ذوي الطلبة ومختلف الجهات في البلاد، وهو ما شهدناه خلال الدورة الـ10 من (تحدي القراءة العربي)، من حيث حجم المشاركة، وتقديم مستويات مشرفة طوال التصفيات على المستوى الوطني».

وهنأت الفائزين والفائزات في فئات «تحدي القراءة العربي» على مستوى موريتانيا، منوهة بالدور المجتمعي والأسري في تشجيع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد والاهتمام باللغة العربية، واتخاذ القراءة عادة يومية في حياتهم.

مشاركة غير مسبوقة

من جانبه، أكد مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي أن المشاركة غير المسبوقة في الدورة الـ10 من «تحدي القراءة العربي» بأكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة، تجسد قدرة المبادرة القرائية الفريدة على الوصول إلى شرائح واسعة من الأجيال الجديدة في الوطن العربي والعالم، وتشجيعها على تطوير إمكاناتها المعرفية، وتعزيز ارتباطها بلغة الضاد، والموروث الحضاري العربي.

وقال: «جسد طلبة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، نماذج نعتز بها في الإقبال على المشاركة، والمثابرة وقوة الإرادة، والكفاءة في الاستيعاب وطرح الأفكار، وقد جاء نجاحهم في خوض تصفيات الدورة الـ10 استمراراً لحضورهم المتميز خلال الدورات الماضية، وهذا دليل على اهتمام المؤسسة التعليمية في موريتانيا بالتعريف بهذه المبادرة، وترسيخ عادة القراءة، وتذليل التحديات أمام الطلبة وتسهيل مشاركتهم في المنافسات».

وبارك الخالدي لأوائل فئات «تحدي القراءة العربي» في دورته الـ10 على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولأولياء أمور الطلبة، مقدماً الشكر لوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم في موريتانيا، التي سخّرت كل خبراتها وإمكاناتها لإنجاح التصفيات.

حراك معرفي شامل

يهدف «تحدي القراءة العربي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى ترسيخ حب المعرفة لدى الطلاب والطالبات، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للإسهام في بناء مستقبل أفضل، وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وبناء المنظومة القيمية للنشء، من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.

كما يهدف التحدي إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، ونشر ثقافة القراءة باللغة العربية، لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتها اليومية.

الدكتورة هدى باباه:

• الإمارات تعزز مكانة اللغة العربية، وتتيح للطلبة العرب فرصاً مثالية للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم.

الدكتور فوزان الخالدي:

• المشاركة غير المسبوقة في الدورة الـ10 تجسد قدرة المبادرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة.

• 310 مدارس، و2015 مشرفاً ومشرفة شاركوا في الدورة الـ10.