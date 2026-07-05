مركز الغرير للابتكار يربط التعليم بقطاع الصناعة

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة عبدالله الغرير، إطلاق مركز الغرير للابتكار، وهو منصة جديدة للتعلم التجريبي صُممت لربط التعليم بقطاع الصناعة، وإعداد الخريجين بالمهارات العملية والخبرات المهنية والعقلية الريادية التي يتطلبها مستقبل العمل.

وسيوفر المركز منصة تعاونية تجمع الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية وشركاء القطاع الصناعي للعمل معاً على إيجاد حلول للتحديات الواقعية من خلال مشاريع ممولة من القطاع الصناعي، وهاكاثونات، وتحديات تصميم، وبرامج للتعلم التجريبي، كما سيسهم في تعزيز قابلية التوظيف وريادة الأعمال والابتكار، عبر إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق معارفهم في بيئات مهنية قبل التخرج.

وقال رئيس جامعة خليفة، البروفيسور إبراهيم الحجري، إن «إعداد خريجي المستقبل يتطلب أكثر من التميز الأكاديمي، حيث يستلزم تعليماً يربط بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، ويعزز التعاون مع القطاع الصناعي، ويواكب الاحتياجات المتغيرة، ويأتي مركز الغرير للابتكار امتداداً لسنوات من التعاون المشترك لتعزيز التعليم العالي من خلال إتاحة فرص جديدة للطلبة لتحويل المعرفة إلى ابتكار، والأفكار إلى حلول».

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، الدكتورة سونيا بن جعفر: «يُعد الاستثمار في الشباب من أهم الاستثمارات التي يمكن لأي دولة أن تقوم بها، ومع مواصلة دولة الإمارات مسيرتها في النمو والتحول، فإن إعداد الأجيال القادمة يتطلب تعزيز الروابط بين التعليم وواقع بيئات العمل».