طالبة تبتكر سرب روبوتات ذكية لمراقبة صحة الدواجن

ابتكرت طالبة في جامعة هيريوت-وات دبي، كارين جين دسوزا، نظاماً ذكياً يحمل اسم «FarmFlock» (سرب المزرعة)، يعتمد على تقنيات الروبوتات السربية والمستشعرات الحيوية لمراقبة البيئة داخل مزارع الدواجن والكشف المبكر عن الأمراض.

وفازت دسوزا من خلال مشروعها بجائزة أفضل مشروع تخرج، كما حصلت على جائزة فينيكس كونتاكت الشرق الأوسط للأتمتة.

ويتكون FarmFlock من سرب من الروبوتات المتنقلة التي تتجول ذاتياً داخل مزرعة الدواجن، وتجمع بيانات مهمة تتعلق بصحة القطيع، مثل مستويات الأمونيا، ودرجة الحرارة، والرطوبة، وسلوك الدواجن، ومستويات ثاني أكسيد الكربون.

وتُبرمج الروبوتات للتحرك بذكاء داخل المزرعة، فعندما يكتشف أحدها تجاوز المؤشر البيئي الحد المسموح به، فإنه يرسل إشارة إلى بقية الروبوتات للتجمع وإجراء تقييم شامل للبيانات، ما يضمن الاستجابة السريعة لأي تهديد صحي محتمل. إضافةً إلى ذلك تقوم الروبوتات بتحليل معدل نفوق الدواجن داخل المزرعة، وتُنقل البيانات بشكل آني إلى تطبيق ويب مركزي يتيح لمشغلي المزرعة الوصول بسهولة إليها، لتحديد المناطق التي تتطلب اهتماماً.

ويتمثل الهدف الرئيس للنظام في الكشف المبكر عن أي تفشٍّ محتمل للأمراض، والحد من الخسائر إلى أدنى مستوى ممكن.