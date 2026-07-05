سؤال وجواب

تساءل طلبة: ما أنواع المؤهلات الممنوحة بناء على الإطار الوطني للمؤهلات؟

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود ثلاثة أنواع من المؤهلات تشمل: مؤهلات أساسية، ومؤهلات جزئية، إضافة إلى وحدات التعلم القصيرة، مشيرة إلى أن المؤهل الأساسي مؤهل أكاديمي أو تقني كامل، تم تسكينه على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، مثال: بكالوريوس، ماجستير، دبلوم المستوى الرابع. ويعتبر المؤهل الجزئي مؤهلاً تقنياً أو مهنياً جزئياً، ويستخدم لأغراض مثل تلبية المتطلبات الوظيفية أو تطوير المهارات، مثال: مؤهل جزئي المستوى الرابع التكنولوجيا الميكانيكية. أما وحدات التعلم القصيرة فهي مجموعة من مخرجات التعلم المحددة، يحصل عليها المتعلم في التعليم العالي أو التعليم والتدريب التقني والمهني وفق معايير شفافة ومحددة.