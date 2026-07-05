جامعة دبي تبدأ قبول طلبات المنح الدراسية باسم «الشيخ حمدان بن راشد»

تبدأ جامعة دبي تلقي طلبات المنح الدراسية الكاملة من الطلبة المتفوقين للعام الأكاديمي الجديد 2026/2027، ضمن منحتها السنوية التي قررتها باسم المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اعتباراً من 10 إلى 17 من يوليو الجاري. وتأتي هذه المنح، وعددها ثلاث منح دراسية كاملة، وفاء وتخليداً لذكرى الراحل الذي قدّم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، لاسيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز والأبحاث العلمية والبرامج الصحية، إضافة إلى مساهماته السخية والمتميزة مع جامعة دبي ودعم الطلبة المتعسرين سنوياً، من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية. وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للمتفوقين، وحدّدت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في هذه المنح، وغيرها من المنح التي تقدمها سنوياً.

وتقدّم الجامعة على نفقتها الخاصة تلك المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين، الذين حصلوا على معدل 98% وما فوق في الثانوية العامة، وتم تخصيص المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، هندسة الكهرباء والاتصالات، والقانون.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات، يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية والأكاديمية بمبدأ «التفوق العلمي»، ويشرفها تسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كاملة كل عام ولمدة أربع سنوات أكاديمية لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة. وهنّأ البستكي طلبة الثانوية العامة على نجاحهم وتفوقهم، رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم، مرحباً بهم في رحاب جامعة دبي.

وقال إن الجامعة، التي تستعد لقبول واستقبال طلبتها في عامهم الأكاديمي الجديد، تعمل باستمرار على تطوير برامجها والتخصصات التي تطرحها، وأنها طرحت عدداً من برامج البكالوريوس الجديدة اعتباراً من العام الأكاديمي الجديد في سبتمبر المقبل، في ضوء توجهات القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لدولة الإمارات لاستشراف المستقبل وملاءمة هذه البرامج والتخصصات مع احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل، والمعتمدة جميعها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الاعتمادات الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى استقطاب الطلبة المتميزين من جميع الجنسيات، وفي هذا الإطار خصصت منحاً دراسية كاملة للطلبة المواطنين للدراسة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، وخصماً للطلبة المتفوقين، إضافة إلى العديد من المنح لفئات مختلفة.