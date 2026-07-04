طلبة الـ 12: اختبار الأحياء بلا مفاجآت والأسئلة من المنهاج

اختتم طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات العام الدراسي الجاري 2025/2026 بمادة الأحياء، من دون تسجيل شكاوى أو ملاحظات جوهرية على الامتحان، الذي جاء - وفق طلبة ومعلمين - مباشراً وبلا أي مفاجآت، ومن صميم المنهاج، ومتوافقاً مع الهيكل المعتمد الذي تدرب عليه الطلبة.

فيما تبدأ المدارس خلال الأيام المقبلة تنفيذ آخر محطات العام الدراسي، وفي مقدمتها الاختبارات التعويضية خلال الفترة من السادس إلى التاسع من يوليو الجاري، على أن يكون إعلان النتائج يومي 12 و13 الجاري، ثم اختبارات الإعادة منتصف الشهر خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو.

وفي التفاصيل، شهدت لجان امتحان الأحياء حالة من الارتياح بين الطلبة، إذ أكد كل من: علياء حمدان، وفاتنة حميدين، وسامي عبدالله، وعمرو علوان، وأدهم محمد، وعمر عبدالله، أن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة، ومن المنهاج الدراسي، ومتوافقة بالكامل مع الهيكل المعتمد للاختبار، من دون أن تتضمن أي مفاجآت أو أسئلة خارجة عن الإطار المقرر، الأمر الذي مكّن معظم الطلبة من إنهاء الامتحان في الوقت المحدد بثقة واطمئنان.

فيما أكدت معلمة الأحياء أسماء عمار، أن الامتحان حافظ على التوازن بين قياس الفهم والاستيعاب وتطبيق المفاهيم العلمية، وجاء منسجماً مع الأوزان النسبية للمحتوى الدراسي، كما راعى الفروق الفردية بين الطلبة، دون تسجيل أي ملاحظات جوهرية أو شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو الجوانب الفنية التي يستند إليها الاختبار.

وباختتام امتحانات الـ12، تدخل المدارس المرحلة الأخيرة من العام الدراسي، حيث تنطلق خلال الفترة من السادس إلى التاسع من يوليو الجاري الاختبارات التعويضية، المخصصة للطلبة الذين يتعذر عليهم أداء الامتحانات النهائية في مواعيدها، بسبب أعذار معتمدة أو ظروف تقنية مثبتة وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، والمقررة خلال يومي 12 و13 يوليو الجاري، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج، واستكمال إجراءات الانتقال إلى الصفوف الدراسية التالية.

ومن المقرر أن تعقب إعلان النتائج مباشرة اختبارات الإعادة، التي ستعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو الجاري، وتستهدف الطلبة الذين لم يحققوا متطلبات النجاح في بعض المواد الدراسية، بما يمنحهم فرصة أخيرة لاستكمال متطلبات العام الدراسي قبل اعتماد النتائج النهائية.