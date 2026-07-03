7 موانع تحجب شهادة نهاية العام الدراسي عن الطلبة حتى إزالة أسباب الحظر

أعلنت إدارات عدد من المدارس الحكومية عن سبعة موانع تحول دون إصدار شهادة نهاية العام الدراسي للطلبة إلى حين إزالة أسباب الحظر، أبرزها عدم توقيع الميثاق المدرسي، وعدم سداد الرسوم الدراسية بالنسبة إلى الطلبة المقيمين، ويأتي ذلك بالتزامن مع اختتام امتحانات نهاية العام الدراسي اليوم، بعد أداء طلبة الصف الثاني عشر الامتحان النهائي في مادة الأحياء.

ودعت الإدارات الطلبة وأولياء الأمور في تعميمات، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" إلى الإسراع باستكمال جميع المتطلبات الإدارية والأكاديمية والتنظيمية قبل إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2025-2026، مؤكدة أن عدم استيفاء بعض الإجراءات سيؤدي إلى تعذر طباعة أو إصدار شهادة نهاية السنة الدراسية إلى حين إزالة أسباب الحظر واستكمال المتطلبات اللازمة.

وأوضحت المدارس، أن هناك سبعة موانع رئيسة تحول دون إصدار أو طباعة شهادة نهاية العام، تشمل عدم سداد رسوم التقوية، وعدم سداد الرسوم الدراسية للطلبة المقيمين، وعدم إعادة أجهزة الحاسوب (اللابتوبات) الخاصة بالطلبة، وعدم التسجيل في الخدمة الوطنية لطلبة الثاني عشر المواطنين، وعدم التسجيل في نظام "نابو" (NAPO) لطلبة الثاني عشر المواطنين، وعدم استكمال الفحوص الطبية الخاصة بالخدمة الوطنية لطلبة الثاني عشر المواطنين، إضافة إلى عدم استكمال التوقيع على ميثاق الشراكة.

وأكدت الإدارات المدرسية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة لإصدار الشهادات، داعية الطلبة إلى مراجعة أوضاعهم الإدارية والتأكد من استكمال جميع المتطلبات قبل إعلان النتائج، تجنباً لأي تأخير في الحصول على الشهادات أو إنجاز معاملاتهم الأكاديمية والجامعية.

وشددت المدارس بصورة خاصة على الطلبة المواطنين المشمولين بقرار الخدمة الوطنية، موضحة أن التسجيل وحده لا يكفي لرفع الحظر، وإنما يتعين أيضاً استكمال جميع الفحوص الطبية والإجراءات المطلوبة لدى الجهات المختصة، باعتبارها جزءاً أساسياً من متطلبات إصدار الشهادة الدراسية.

كما دعت المدارس طلبة الصف الثاني عشر إلى إعادة الأجهزة الإلكترونية المسلمة لهم ضمن المبادرات التعليمية، وإنهاء أي التزامات مالية أو إدارية معلقة، واستكمال إجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة، بما يضمن إصدار الشهادات فور اعتماد النتائج النهائية.

وأكدت إدارات المدارس أنها تواصل تقديم الدعم والإرشاد للطلبة وأولياء الأمور، والرد على استفساراتهم بشأن آلية استكمال المتطلبات، مشيرة إلى أن سرعة إنجاز هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل حصول الطلبة على شهاداتهم دون تأخير، وتمكينهم من استكمال إجراءات القبول الجامعي أو الالتحاق بالخدمة الوطنية في المواعيد المحددة.