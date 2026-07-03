مدارس لطلبة (6-7-9): لا تتخلصوا من كتب «العربية والعلوم والرياضيات».. ستُستخدم مجدداً العام المقبل

شددت إدارات عدد من المدارس الحكومية على طلبة الصفوف السادس والسابع والتاسع وأولياء أمورهم ضرورة الاحتفاظ بكتب الفصل الدراسي الثالث لمواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات، وعدم التخلص منها أو تسليمها، تمهيداً لإعادة استخدامها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027.

وأكدت المدارس، في رسائل وجهتها إلى الطلبة وأولياء الأمور، اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وفي إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي المقبل، بما يضمن انتقالاً سلساً بين المراحل الدراسية.

وأوضحت أن الإجراء يستند إلى إعادة توظيف عدد من الكتب الدراسية المعتمدة التي سيستمر تدريس محتواها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجديد، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويعزز الاستفادة المثلى من الموارد، ويحد من الهدر.

وأوضحت أن الاحتفاظ بهذه الكتب يعد إجراءً تنظيمياً مهماً، داعية الطلبة إلى المحافظة عليها بحالة جيدة، وعدم فقدانها أو إتلافها، حتى تكون جاهزة للاستخدام مع انطلاق الدراسة في العام الأكاديمي المقبل.

ووجهت المدارس الطلبة بالاحتفاظ بعدد من الكتب الدراسية لاستخدامها مجدداً خلال العام الأكاديمي المقبل، وتشمل كتاب Integrated 1 لمادة الرياضيات لطلبة الصف التاسع في المسار العام، وكتاب التطبيقات النحوية لمادة اللغة العربية لطلبة الصفين السادس والسابع في المسارين العام والمتقدم.

كما تضم القائمة كتاب Inspire Physical Science لمادة العلوم لطلبة الصف السابع في المسار المتقدم، إلى جانب كتاب العلوم المتكاملة لطلبة الصفين السادس والسابع في المسار العام، في إطار ضمان استمرارية التعلم، وتعزيز التكامل بين المقررات الدراسية، وتمكين الطلبة من الاستفادة من هذه الكتب في المراحل الدراسية اللاحقة.

وشددت الإدارات على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز استمرارية التعلم، والمحافظة على تكامل المحتوى الأكاديمي بين الفصول الدراسية، إلى جانب ترشيد استخدام الموارد التعليمية، بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة المواد التعليمية ويواكب أفضل الممارسات في الاستدامة.

ودعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والتأكد من حفظ الكتب المشمولة بالتوجيه في مكان آمن، استعداداً لإعادة استخدامها مع بداية الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في دعم جاهزية الطلبة للعام الدراسي الجديد، ويضمن استمرار الاستفادة من المحتوى التعليمي المعتمد دون انقطاع.