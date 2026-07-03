طلبة الصفوف من الـ 5 إلى الـ 12: أسئلة الدراسات الاجتماعية مباشرة ومن صميم المنهج

أنهى طلبة الصفوف من الخامس حتى الـ12، أمس، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وأجمعوا على أن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة، ومن صميم المنهاج الدراسي، ومتوافقة مع الهيكل الوزاري المعتمد، وخالية من أي غموض أو تعقيدات.

وتفصيلاً، قال الطلبة: علي معاطي، وعزة عبدالعظيم، وميثاء جمعة، ومحمود مراد، من الصف الـ12 بمساريه العام والمتقدم، إن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلبة، وتضمن أسئلة متنوعة غطت معظم مفردات المقرر الدراسي، وجاءت بصياغة واضحة، ما أتاح لهم التعامل معها بثقة ومن دون صعوبات، وأضافوا أن الأسئلة توزّعت بصورة متوازنة بين قياس الفهم والاستيعاب وتطبيق المفاهيم، ولم تتضمن أي مفاجآت أو أسئلة خارجة عن المحتوى الدراسي، مؤكدين أن مراجعة المنهاج والالتزام بخطة المذاكرة كانا كافيين للإجابة عن مختلف أجزاء الامتحان، وأكد الطلبة أن الزمن المخصص للاختبار كان كافياً لإنهاء الإجابة ومراجعتها بهدوء، مشيرين إلى أن أغلبهم تمكّن من استثمار الوقت بشكل جيد، وإنجاز جميع الأسئلة قبل انتهاء المدة المحددة.

من جانبها، أكدت معلمة الدراسات الاجتماعية، ميساء علي، أن الامتحان جاء شاملاً يجمع الناحيتين العلمية والتربوية، وراعى مستويات الطلبة المختلفة، كما التزم بالهيكل الوزاري ومخرجات التعلم المستهدفة، مشيرة إلى أن صياغة الأسئلة اتسمت بالوضوح والدقة، وركزت على قياس الفهم والتحليل وربط المفاهيم، بعيداً عن الحفظ والتلقين.

وأضافت أن توزيع الأسئلة كان مناسباً، وغطى الوحدات الدراسية المقررة بصورة شاملة، الأمر الذي انعكس على ارتياح الطلبة داخل اللجان، مؤكدة أن الامتحان يُمثل نموذجاً جيداً للاختبارات التي تقيس نواتج التعلم الحقيقية، مع المحافظة على العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين.