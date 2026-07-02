"سوربون أبوظبي" تستقبل الطلبة وعائلاتهم في النسخة الثالثة من اليوم المفتوح للطلبة الإماراتيين

تستعد جامعة السوربون أبوظبي لاستضافة النسخة الثالثة من فعالية اليوم المفتوح للطلبة الإماراتيين وأولياء أمورهم EduHub، وهي فعالية مفتوحة تستقبل الطلبة الإماراتيين وعائلاتهم في حرم الجامعة، وتتيح لهم فرصة استكشاف الحياة الجامعية والتعرف على المسارات الأكاديمية وفرص التعليم العالي والتطور المهني، بما يدعم اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة وواثقة. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء الطلبة الإماراتيين في مختلف أنحاء الدولة باتخاذ بعض من أهم القرارات المتعلقة بمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وتُقام الفعالية في 6 يوليو في مسرح زايد بحرم الجامعة في جزيرة الريم، حيث تتيح للطلبة الإماراتيين وعائلاتهم فرصة التواصل المباشر مع القيادات الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية وممثلي القبول والخريجين والطلبة الحاليين، إلى جانب الحصول على إرشادات حول مسارات التعليم العالي ومتطلبات القبول وآلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي.

ويهدف اليوم المفتوح EduHub إلى الترحيب بالطلبة الإماراتيين وعائلاتهم وتمكينهم من استكشاف الفرص التعليمية المتاحة أمامهم استعداداً للمرحلة المقبلة من رحلتهم التعليمية، من خلال التعرف على البرامج الأكاديمية وفرص التبادل الدولي والحياة الجامعية وآفاق المسارات المهنية المستقبلية.

كما تعكس الفعالية التوجه الوطني لدولة الإمارات نحو إعداد الكفاءات الإماراتية للمستقبل، حيث تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 152 ألف مواطن بحلول منتصف عام 2025* بفضل جهود التوطين المستمرة.

وبصفتها إحدى أبرز الجامعات الدولية في دولة الإمارات، والتي تأسست من خلال شراكة بين حكومة أبوظبي وجامعة السوربون في باريس، رسخت جامعة السوربون أبوظبي مكانتها كمؤسسة تجمع بين التميز الأكاديمي العالمي والثقافة الإماراتية وقيمها وطموحاتها. وتواصل الجامعة دعم رؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال التعليم والابتكار وإعداد كوادر إماراتية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

كما تدعم جامعة السوربون أبوظبي الطلبة الموهوبين والطموحين عبر مجموعة من المنح الدراسية التي تهدف إلى توسيع فرص الوصول إلى تعليم عالمي المستوى. وتشمل هذه المنح منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المرموقة، التي تغطي الرسوم الدراسية بالكامل للطلبة الإماراتيين، إضافة إلى منح التميز التي تصل إلى 100% للطلبة المتفوقين أكاديمياً من مختلف أنحاء العالم.

وتستهل الفعالية برنامجها بكلمة ترحيبية تلقيها فرح البشر، مديرة قطاع تجربة الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي. كما يتضمن البرنامج عروضاً تعريفية تقدمها الكليات الأكاديمية الثلاث في الجامعة، وهي كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية البيانات والعلوم والهندسة، وكلية القانون والاقتصاد وإدارة الأعمال، إلى جانب شهادات خريجين، وجلسات حوارية يقودها الطلبة، وجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة، وجولات إرشادية في الحرم الجامعي.

ويحصل الحضور أيضاً على فرصة للتعرّف إلى بيئة التعلّم متعددة اللغات وتجربة الحياة الجامعية، بما في ذلك السكن الطلابي، والمرافق الرياضية، ومساحات التعلّم التعاوني، والأنشطة اللامنهجية، وأكبر مكتبة فرنكوفونية في منطقة الخليج.

وقالت مديرة قطاع تجربة الطلبة في جامعة السوربون أبوظبي، فرح البشر، "يعد اختيار الجامعة من أهم القرارات التي يتخذها الطالب وعائلته معاً. ومن خلال اليوم الفتوح EduHub، نسعى إلى توفير بيئة ترحيبية تتيح للطلبة الإماراتيين وأولياء أمورهم استكشاف الفرص المتاحة بثقة، وطرح الأسئلة بكل شفافية، واكتساب فهم أعمق للحياة الجامعية، مع الحفاظ على ارتباط الطلبة بثقافة دولة الإمارات وقيمها وطموحاتها المستقبلية طوال مسيرتهم الأكاديمية".

وأضافت: "نتطلع إلى استقبال الطلبة الإماراتيين الراغبين في الالتحاق بالجامعة، وتعريفهم بمجتمعنا الأكاديمي، وإبراز كيفية تجمع جامعة السوربون أبوظبي بين التميز الأكاديمي العالمي والتقدير العميق لثقافة دولة الإمارات وقيمها وطموحاتها المستقبلية، بما يمكّن الخريجين من إحداث أثر إيجابي وملموس داخل الدولة وخارجها".