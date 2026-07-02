"سلّم الحاسوب قبل المغادرة".. مدارس تبدأ استرداد أجهزة الطلبة فور انتهاء الامتحانات

باشرت مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة تنفيذ الترتيبات النهائية لاسترداد أجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للطلبة، فور انتهاء كل طالب من أداء آخر امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2025-2026، وذلك ضمن إجراءات ختام العام الأكاديمي، واستكمال عمليات جرد الأجهزة وفحصها وتجهيزها استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وأبلغت إدارات المدارس طلبة الصف الثاني عشر، عبر تعاميم اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، بمواعيد وآلية تسليم الأجهزة، موضحة أن الطلبة الذين يختتمون امتحاناتهم اليوم الخميس يتعين عليهم تسليم أجهزة اللابتوب عقب انتهاء الاختبار، فيما يسلّم الطلبة الذين تنتهي اختباراتهم غداً الجمعة ، أجهزتهم مباشرة بعد انتهاء الامتحان، وفق الجداول الزمنية المعتمدة في كل مدرسة.

وأكدت المدارس أن عمليات التسليم ستُنفذ داخل مكتباتها، حيث يتولى معلمو الحاسوب استلام الأجهزة وإجراء الفحص الفني الأولي لها، مع التأكد من تسليم الشاحن الأصلي وجميع الملحقات التي تسلمها الطالب مع بداية العام الدراسي، إلى جانب التحقق من سلامة الجهاز وخلوه من الأضرار التي قد تؤثر في جاهزيته للاستخدام مستقبلاً.

وشددت إدارات المدارس على ضرورة التزام الطلبة بالمواعيد المحددة وآلية التسليم، بما يضمن إنجاز عمليات الاستلام والجرد والفحص الفني بكفاءة، تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وإعادة تهيئة الأجهزة، استعداداً لتوظيفها في العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

وتتزامن هذه الإجراءات مع إسدال الستار على امتحانات نهاية العام الدراسي للطلبة، بعد أن شكلت أجهزة الحاسوب المحمولة الأداة الرئيسة لأداء الاختبارات الإلكترونية، في إطار منظومة التحول الرقمي التي تطبقها المدارس الحكومية، والهادفة إلى تعزيز توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتقييم، ورفع كفاءة البيئة التعليمية الرقمية.