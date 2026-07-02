«التربية» تعتمد الاشتراطات التنظيمية للاختبارات التعويضية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم البرمجة الزمنية للامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، لطلبة الصفوف من الخامس حتى الـ12، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، حيث تبدأ لجميع المراحل الدراسية من الإثنين السادس من يوليو الجاري حتى الخميس التاسع من الشهر نفسه، في جميع المسارات التعليمية (العام، والنخبة، والمتقدم).

وحدّدت الوزارة حزمة من الاشتراطات التنظيمية لضمان تنفيذ الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، لطلبة الصفوف من الخامس حتى الـ12، وفق أعلى معايير الانضباط والعدالة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ويحافظ على نزاهة منظومة التقييم.

وأوضحت الوزارة في موجهات تنظيمية، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الاختبارات التعويضية تقتصر على فئتين فقط، هما الطلبة الذين تغيبوا عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول، والطلبة الذين تعرضوا لمشكلات تقنية موثقة أثرت في أدائهم للاختبارات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الاختبارات لا تشمل أي حالات أخرى.

وألزمت الاشتراطات إدارات المدارس بإدراج بيانات الطلبة المتغيبين أو المتضررين تقنياً مسبقاً في الرابط الإلكتروني المعتمد الخاص بحالات الغياب والأعطال الفنية، على أن تخضع هذه الحالات لاعتماد رسمي من قبل قطاع العمليات المدرسية أو الجهة التعليمية المختصة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للسماح للطالب بدخول الاختبار التعويضي. وشدّدت على ضرورة التحقق من صحة ودقة بيانات الطلبة الذين سيؤدون الاختبارات عن بُعد، ومراجعة جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للحالة واعتمادها من القطاع التعليمي المختص، قبل تمكينهم من أداء الاختبارات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقتها.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس بتطبيق جميع الضوابط والإجراءات المعتمدة، دون أي استثناءات، بهدف توحيد آليات التنفيذ في مختلف المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وضمان سير الاختبارات وفق معايير موحدة.

وشددت على أهمية إخطار الطلبة المشمولين بالاختبارات التعويضية وأولياء أمورهم بمواعيدها المحددة بصورة مسبقة، مع التنبيه إلى أن هذه المواعيد تُمثل الفرصة الوحيدة لأداء الاختبار، إذ لن يتم توفير أي فرصة بديلة أخرى لمن يتغيب عنها، ما يستوجب الالتزام الكامل بالحضور في الأوقات المقررة. وأوضحت أن طلبة الصف الـ12 المسجلين في مدارس التعليم الخاص يؤدون اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، بإشراف وتنسيق مشترك بين الجهات المختصة ومنسقي الفروع المدرسية، بما يضمن توحيد الإجراءات وسلامة سير العملية الامتحانية.

وبحسب الجداول، يستهل طلبة الـ12 بمختلف المسارات امتحاناتهم بمادتَي الرياضيات والدراسات الاجتماعية «إلكترونياً» يوم الإثنين السادس من يوليو الجاري، ثم يواصل الطلبة أداء الامتحان في مادتَي اللغة الإنجليزية والكيمياء يوم الثلاثاء السابع من يوليو، وفي يوم الأربعاء الثامن من الشهر نفسه يؤدون الامتحان في مادتَي الفيزياء والتربية الإسلامية، ويختتم الطلبة اختباراتهم التعويضية، يوم الخميس التاسع من يوليو، بالامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء.

«التربية»:

• الاختبارات التعويضية تقتصر على طلبة تغيبوا بعذر مقبول، وآخرين تعرضوا لمشكلات تقنية أثرت في أداء امتحاناتهم.

• السماح بأداء الاختبارات عن بُعد يقتصر على حالات تستند إلى أعذار رسمية معتمدة.