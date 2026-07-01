طلبة الـ 12 يستهلون الامتحانات التعويضية بمادتي الرياضيات والاجتماعيات 6 يوليو

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، البرمجة الزمنية للامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، حيث تبدأ لجميع المراحل الدراسية من الاثنين 6 يوليو الجاري حتى الخميس 9 منه، في جميع المسارات التعليمية (عام، ونخبة، متقدم)

وبحسب الوزارة، تستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة المتغيبين عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث بعذر مقبول أو من واجهوا مشاكل تقنية وتم حصر بياناتهم من خلال منصة IDH.

وأفادت الوزارة ضمن الموجهات العامة للامتحانات بان الاختبارات تطبق التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري، "إلكترونياً" لجميع طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، مع الالتزام بأدائها حضورياً داخل المدارس، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يضمن سير الامتحانات بكفاءة وعدالة وتوفير بيئة اختبارية مستقرة لجميع الطلبة.

وأكدت ضرورة التزام الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم مشحونة بالكامل خلال فترة الاختبارات، مع التنويه إلى أن طلبة الصف الثاني عشر سيؤدون اختبار اللغة الإنجليزية إلكترونياً، بالإضافة إلى اختبار كتابي.

وأوضحت أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التعليم الخاص يؤدون اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية بإشراف وتنسيق مشترك بين الجهات المختصة ومنسقي الفروع المدرسية، بما يضمن توحيد الإجراءات وسلامة سير العملية الامتحانية.

وبحسب الجدول المعتمد، يستهل طلبة الثاني عشر بمختلف المسارات امتحاناتهم بمادتَي الرياضيات والدراسات الاجتماعية «إلكترونياً»، ثم يواصل الطلبة، أداء الامتحان في مادتَي اللغة الإنجليزية والكيمياء يوم الثلاثاء 7 يوليو ، وفي يوم الاربعاء 8 منه يؤدون الامتحان في مادتي الفيزياء والتربية الاسلامية، ويختتمون الطلبة اختباراتهم التعويضية يوم الأربعاء 25 الجاري بالامتحان في مادتي اللغة العربية والأحياء.

أما طلبة المسار التطبيقي، من المقرر أن يستهلوا اختباراتهم يوم الاثنين 6 يوليو بمادتي الرياضيات التطبيقية والدراسات الاجتماعية، مقابل اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 7 منه، يليها يتقدمون الامتحان في مادتي العلوم التطبيقية والتربية الإسلامية يوم الأربعاء 8 منه، الرياضيات التطبيقية واللغة العربية الثلاثاء 20 الجاري، ويختتمون اختباراتهم بمادة اللغة العربية الخميس 9 يوليو الجاري