شرطان للترفيع.. والغياب غير المبرر قد يحرم طلبة 4-12 من النجاح

حددت وزارة التربية والتعليم شرطين أساسيين لترفيع طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر إلى الصف الدراسي التالي، مؤكدة أن استيفاء الجانبين الأكاديمي والانضباطي يعد شرطاً إلزامياً للانتقال إلى المرحلة التالية، فيما قد يؤدي الإخلال بأي منهما إلى عدم استحقاق الترفيع، حتى في حال استيفاء الشرط الآخر.

وأوضحت الوزارة، في الدليل الارشادي لسياسة تقييم الطلبة، أن الشرط الأول يتمثل في اجتياز جميع مواد المجموعة (A)، مع تحقيق الحد الأدنى لدرجة النجاح، والمحدد بنسبة 50% لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثامن، و60% لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، بما يضمن استيفاء الطالب للمتطلبات الأكاديمية المعتمدة.

أما الشرط الثاني، فيتعلق بالالتزام بالحضور والانضباط المدرسي، إذ يشترط ألا يتجاوز مجموع أيام الغياب من دون عذر مقبول 15 يوماً خلال العام الدراسي، سواء كانت الأيام متصلة أو متفرقة.

احتساب الغياب

وأكدت الوزارة أن احتساب الغياب غير المبرر لا يقتصر على أيام الدراسة الاعتيادية، بل يشمل كذلك أيام الجمعة، والأيام التي تسبق الإجازات أو تليها مباشرة بواقع يومين قبل الإجازة ويومين بعدها، إضافة إلى آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، والفترات التي تسبق الاختبارات، حيث تحتسب كل حالة غياب خلالها بما يعادل غيابين عن كل يوم، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من الغياب في الفترات الدراسية المهمة.

وشددت الوزارة على أن عدم استيفاء أي من شرطي الترفيع، سواء بعدم اجتياز جميع مواد المجموعة (A)، أو بتجاوز الحد الأقصى المسموح به للغياب غير المبرر، يترتب عليه عدم استحقاق الطالب للترفيع إلى الصف التالي، وفق اللوائح والضوابط المنظمة لعمليات التقويم والانتقال بين الصفوف.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط في إطار تعزيز الانضباط المدرسي، وربط الترفيع بالتحصيل الأكاديمي والالتزام بالحضور، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية، وترسيخ ثقافة المواظبة وتحمل المسؤولية لدى الطلبة، وتحقيق العدالة في تطبيق معايير التقويم على جميع المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم