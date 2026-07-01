مدارس تدعو أولياء الأمور إلى تأجيل السفر حتى إعلان النتائج النهائية للطلبة

وجهت إدارات مدارس حكومية في مختلف إمارات الدولة، الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الاستعجال في السفر خارج الدولة، أو تأكيد حجوزات السفر قبل انتهاء جميع إجراءات اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026، وإعلان النتائج النهائية، مؤكدة أن الفترة الحالية تتضمن استحقاقات تقييمية مهمة، تشمل الاختبارات التعويضية ورصد النتائج واعتمادها، بما يستوجب بقاء الطلبة المشمولين داخل الدولة أو جاهزيتهم لاستكمال متطلبات التقييم.

وأفادت بأن السفر لأغراض شخصية أو سياحية أو ترفيهية لا يعد مبرراً للموافقة على أداء الاختبارات التعويضية عن بُعد أو الاستفادة من الاستثناءات المقررة.

استكمال الإجراءات

وأكدت المدارس، في تعاميم اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى توجيهات وزارة التربية والتعليم، وحرصاً على عدم تعرض أي طالب لفقدان حقه في أداء الاختبارات التعويضية أو استكمال الإجراءات المرتبطة بإعلان النتائج، والمقرر إعلانها خلال يومي 12 و13 يوليو 2026.

فئات محددة

وأوضحت المدارس أن الاختبارات التعويضية ستعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، وتقتصر على فئات محددة وفق الضوابط الوزارية، تشمل الطلبة المصرح لهم بأداء الاختبارات عن بُعد من داخل الدولة أو خارجها، والطلبة المتغيبين عن الاختبارات بعذر رسمي معتمد، إضافة إلى الطلبة الذين تعرضوا لخلل تقني أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية أو تسليمها، بعد التحقق من الحالة واعتمادها وفق الإجراءات المعتمدة.

أعذار رسمية معتمدة

وشددت المدارس على أن السماح بأداء الاختبارات عن بُعد يخضع لضوابط دقيقة، ولا يقتصر إلا على الحالات التي تستند إلى أعذار رسمية معتمدة، وتشمل الطلبة المكلفين بمهمات رسمية، والطلبة الموجودين خارج الدولة للعلاج بموجب مستندات رسمية، ومرافقي المرضى خارج الدولة، إضافة إلى الطلبة الذين يتلقون العلاج داخل الدولة أو يرافقون مرضى، شريطة تقديم التقارير الطبية والوثائق المعتمدة.

السفر لأغراض شخصية

وفي المقابل، أكدت المدارس أن السفر لأغراض شخصية أو سياحية أو ترفيهية لا يعد مبرراً للموافقة على أداء الاختبارات عن بُعد أو الاستفادة من الاستثناءات المقررة، داعية أولياء الأمور إلى مراعاة المواعيد الرسمية للاختبارات والنتائج عند التخطيط للسفر، حفاظاً على المسيرة الدراسية لأبنائهم.

عدم تثبيت حجوزات

وحثت إدارات المدارس أولياء الأمور على عدم تثبيت حجوزات السفر أو مغادرة الدولة قبل إعلان النتائج النهائية، تجنباً لأي تداعيات قد تنجم عن التغيب عن الاختبارات التعويضية أو عدم استكمال المتطلبات الأكاديمية، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد المعتمدة يضمن للطلبة استكمال عامهم الدراسي بصورة نظامية، ويحفظ حقوقهم في التقييم والنجاح وفق اللوائح المعمول بها.