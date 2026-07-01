فرصة واحدة فقط لاختبار الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر

حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط اختبار الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، مؤكدة أن الطالب الذي لا يستوفي شروط الاجتياز في أي من مواد المجموعة (A) بنهاية العام الأكاديمي، يحق له فرصة واحدة فقط لإعادة الاختبار في المادة التي لم يحقق فيها الحد الأدنى المطلوب للنجاح، دون توفير أي اختبار تعويضي أو فرصة بديلة بعد ذلك.

وبحسب البرمجة الزمنية المعتمدة من الوزارة، تنعقد اختبارات الإعادة خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو للطلبة المستحقين، على أن يتم تحليل نتائج الإعادة وإصدارها في 20 يوليو، بما يضمن استكمال جميع الإجراءات الأكاديمية الخاصة بالعام الدراسي الجاري.

وأوضحت الوزارة، في الدليل الارشادي لتقييم الطلبة، أن اختبار الإعادة يطبق حصراً على طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر الذين لم يحققوا درجة النهاية الصغرى في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A)، وذلك بعد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، بهدف منحهم فرصة أخيرة لاستيفاء متطلبات النجاح والانتقال إلى الصف التالي وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت أن الطالب يحق له أداء اختبار إعادة واحد فقط لكل مادة لم يجتزها، مشددة على عدم وجود اختبار تعويضي أو اختبار بديل في حال التغيب عن اختبار الإعادة لأي سبب، ما يجعل الالتزام بموعد الاختبار أمراً إلزامياً لجميع الطلبة المشمولين بهذه الفئة.

وبينت الوزارة أن اختبار الإعادة يقتصر على مواد المجموعة (A)، التي تمثل المواد الأساسية في منظومة التقييم، وتشمل: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء.

ويأتي تنظيم اختبارات الإعادة ضمن منظومة التقويم الأكاديمي التي تعتمدها الوزارة لضمان منح الطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى للنجاح فرصة أخيرة لتحسين نتائجهم، مع المحافظة في الوقت ذاته على معايير التقييم الأكاديمي، وتكافؤ الفرص، وانضباط الإجراءات في جميع المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تستهدف تحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلبة، من خلال توحيد آليات اختبار الإعادة في مختلف المدارس، والتأكيد على أن اجتياز هذه الاختبارات يعد شرطاً أساسياً لاستكمال متطلبات النجاح في المواد المشمولة بها، وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة.