الجمعة ختام امتحانات نهاية العام.. و4 ضوابط تحكم الاختبارات التعويضية لفئتين من الطلبة

يسدل طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بعد غدٍ الجمعة، الستار على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث (نهاية العام) للعام الأكاديمي 2025-2026، في وقت تبدأ فيه مباشرة مرحلة الاختبارات التعويضية خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، والمخصصة للطلبة الذين حالت أعذار معتمدة أو مشكلات تقنية دون أدائهم الاختبارات النهائية في مواعيدها.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر، الجمعة، آخر امتحاناتهم في مادة الأحياء، لتختتم بذلك ماراثون الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، فيما يعد يوم 3 يوليو آخر أيام الدوام للطلبة، قبل الانتقال إلى مرحلة الاختبارات التعويضية، تمهيداً لاستكمال إجراءات رصد النتائج وإنهاء أعمال العام الأكاديمي.

حزمة من الاشتراطات

وفي هذا الإطار، اعتمدت وزارة التربية والتعليم حزمة من الاشتراطات التنظيمية لضمان تنفيذ الاختبارات التعويضية وفق أعلى معايير الانضباط والعدالة، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، ويحافظ على نزاهة منظومة التقييم.

وأوضحت الوزارة، في موجهات تنظيمية اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن الاستفادة من الاختبارات التعويضية تقتصر على فئتين فقط، هما الطلبة الذين تغيبوا عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول، والطلبة الذين تعرضوا لمشكلات تقنية موثقة أثرت في أدائهم للاختبارات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الاختبارات لا تشمل أي حالات أخرى.

اعتماد رسمي

وألزمت الوزارة إدارات المدارس بإدراج بيانات الطلبة المتغيبين بأعذار معتمدة أو المتضررين تقنياً مسبقاً في الرابط الإلكتروني المعتمد الخاص بحالات الغياب والأعطال الفنية، على أن تخضع هذه الحالات لاعتماد رسمي من قبل قطاع العمليات المدرسية أو الجهة التعليمية المختصة، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للسماح للطالب بدخول الاختبار التعويضي.

وشددت على ضرورة التحقق من صحة ودقة بيانات الطلبة الذين سيؤدون الاختبارات عن بُعد، ومراجعة جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للحالة واعتمادها من القطاع التعليمي المختص، قبل تمكينهم من أداء الاختبارات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقتها.

بدون استثناءات

وأكدت الوزارة التزام المدارس بتطبيق جميع الضوابط والإجراءات الواردة في دليل تنظيم وإدارة الاختبارات دون أي استثناءات، بهدف توحيد آليات التنفيذ في مختلف المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وضمان سير الاختبارات وفق معايير موحدة.

وشددت على أهمية إخطار الطلبة المشمولين بالاختبارات التعويضية وأولياء أمورهم بمواعيدها المحددة فور اعتمادها، مع التنبيه إلى أن هذه المواعيد تمثل الفرصة الوحيدة لأداء الاختبار، إذ لن يتم توفير أي فرصة بديلة أخرى لمن يتغيب عنها، ما يستوجب الالتزام الكامل بالحضور في الأوقات المقررة.