طلبة «الـ 12»: أسئلة «العربية» مباشرة وواضحة

ساد الارتياح أوساط طلبة الصف الـ12 بمساراته الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة)، في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بعد أدائهم، أمس، امتحان نهاية العام الدراسي 2025-2026 في مادة اللغة العربية، حضورياً وإلكترونياً داخل المدارس، وسط أجواء تنظيمية مستقرة، وأسئلة وصفها الطلبة والمعلمون بأنها سلسلة ومباشرة وواضحة، ومنسجمة مع نواتج التعلم والمحتوى المقرر للفصل الدراسي الثالث.

ولم تسجل الجهات التعليمية المعنية حتى انتهاء الاختبار أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بمحتوى الأسئلة أو سير الامتحان، في وقت أكد عدد من مديري المدارس ورؤساء اللجان أن العملية الامتحانية سارت بانسيابية، ومن دون معوقات تنظيمية أو تقنية أثرت في أداء الطلبة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتعليمات المنظمة للاختبارات.

وأكد الطلبة: ميثاء علي وعمرو منجي وسالم البلوشي وعفراء حمدان لـ«الإمارات اليوم» أن الامتحان سلس وسهل، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، وخلا من الأسئلة المعقدة أو الغامضة، فيما اتسمت جميع الفقرات بالوضوح والتدرج، مع مراعاتها الفروق الفردية بين الطلبة، مشيرين إلى أن نظام الاختبار أتاح لهم العودة إلى الأسئلة السابقة، ومراجعة إجاباتهم في أي وقت قبل إنهاء الامتحان، ما وفر قدراً أكبر من الطمأنينة، وأسهم في تحسين إدارة الوقت داخل اللجان.

وامتدت جولات الرصد الميداني التي أجرتها «الإمارات اليوم» إلى لجان امتحانات الصفوف من الخامس حتى الـ12، حيث أظهرت المتابعة أن امتحان اللغة العربية لطلبة الصفوف الخامس حتى الـ11، اتسم كذلك بالسهولة والوضوح، وجاءت أسئلته مباشرة وتحاكي محتوى المنهاج الدراسي، مع توافقها الكامل مع الهيكل الوزاري ونماذج التدريب التي تلقاها الطلبة خلال فترة المراجعة والاستعداد للامتحانات.

مهارات الفهم والتحليل

وأكد منسق اللغة العربية، إبراهيم القباني، أن الورقة الامتحانية عكست بصورة دقيقة الأهداف التعليمية المقررة، موضحاً أن جميع الأسئلة جاءت من صميم المنهاج، وركزت على قياس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب بعيداً عن التعقيد أو الصياغات المربكة، الأمر الذي منح الطلبة فرصة حقيقية لإظهار مستوياتهم الأكاديمية.

توازن بين مستويات الأسئلة

من جهتها، أوضحت معلمة اللغة العربية، إلهام الدويك، أن الامتحان حافظ على توازن واضح بين مستويات الأسئلة، وراعى الفروق الفردية بين الطلبة، كما التزم المواصفات الفنية المعتمدة في إعداد الاختبارات الوزارية، مؤكدة أن معظم الطلبة أنهوا الإجابة بثقة، واستثمروا الوقت المتبقي في مراجعة إجاباتهم، وهو مؤشر على مناسبة الزمن المخصص للاختبار وطبيعة الأسئلة.

ويقدم، اليوم، طلبة الصفوف من الخامس إلى الـ12 في مختلف المسارات، امتحان التربية الإسلامية.

وواصلت وزارة التربية والتعليم تفعيل منظومة الدعم الفني المصاحبة للامتحانات، من خلال تخصيص خط ساخن لمعالجة أي مشكلات تقنية قد تواجه المدارس أو الطلبة أثناء الاختبارات الإلكترونية، إلى جانب توفير فرق دعم تقني داخل المدارس الحكومية، لضمان التدخل الفوري وحل أي أعطال محتملة، بما يكفل استمرار الامتحانات دون انقطاع.

وفي السياق ذاته، جددت الوزارة تأكيدها أن امتحانات الإعادة تعقد مرة واحدة فقط في نهاية العام الدراسي، وأن عدم اجتياز الطالب امتحان الإعادة في أي مادة من مواد المجموعة (A) يترتب عليه إعادة العام الدراسي.

وأوضحت في الدليل الإرشادي لتقييم الطلبة أن الطالب الذي يجتاز امتحان الإعادة يمنح الحد الأدنى للنجاح، بواقع 50 درجة لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، و60 درجة لطلبة الحلقة الثالثة.