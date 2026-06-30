نتائج المدارس المطبقة للمنهاج الوزاري 12 و13 يوليو المقبل

أظهر التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2025-2026 للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري أن تحليل وإصدار نتائج نهاية العام الدراسي يكون خلال الفترة من 12 إلى 13 يوليو المقبل.

وبحسب التقويم يكون يوم الجمعة الموافق الثالث من يوليو المقبل هو آخر يوم للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي، فيما خصصت الفترة من 14 إلى 17 يوليو لامتحانات الإعادة، على أن تحلل نتائجها وتصدر يوم 20 يوليو.

وحددت الوزارة يوم 18 يوليو لبدء إجازة الكادر التعليمي.