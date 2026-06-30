مدارس تبدأ تقييماً شاملاً لخدمة النقل المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027

باشرت مجموعة من المدارس استطلاع آراء أولياء الأمور حول مستوى خدمات النقل المدرسي المقدمة خلال العام الدراسي الجاري 2025-2026، ضمن خطة شاملة لقياس رضا المستفيدين ورصد جوانب القوة وفرص التحسين، استعداداً لتطوير الخدمة ورفع كفاءتها خلال العام الدراسي المقبل 2026-2027.

رسائل ومخاطبات

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور عبر رسائل ومخاطبات، أطلعت عليها "الإمارات اليوم"، إلى المشاركة في استبانة إلكترونية مخصصة لتقييم خدمة النقل المدرسي، مؤكدة أن نتائجها ستشكل أحد المرتكزات الرئيسية في تحسين جودة الخدمة بالتعاون مع شركات النقل المدرسي ومختلف الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على سلامة الطلبة وراحتهم وجودة رحلتهم اليومية من وإلى المدرسة.

وتبدأ الاستبانة بجمع البيانات الأساسية المتعلقة بالطالب، وتشمل الاستفادة من خدمة النقل، ورقم الحافلة، واسم الطالب، والصف والشعبة، بما يتيح ربط التقييم بالخدمة الفعلية التي تلقاها الطالب طوال العام الدراسي.

ثلاثة محاور رئيسية

وتغطي الاستبانة التي أطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيلها، ثلاثة محاور رئيسية لتقييم منظومة النقل المدرسي، تبدأ بتقييم الحافلة المدرسية من خلال قياس مستوى النظافة العامة للحافلة من الداخل والخارج، وكفاءة أجهزة التكييف والتهوية، وجودة المقاعد وأحزمة الأمان، باعتبارها من أهم عناصر توفير بيئة نقل آمنة ومريحة للطلبة.

تقييم سائق الحافلة

وخصصت الاستبانة محوراً متكاملاً لتقييم سائق الحافلة، يشمل مدى الالتزام بمواعيد الانطلاق والوصول، والقيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور، وحسن التعامل مع الطلبة، وسرعة الاستجابة لاستفسارات أولياء الأمور، إضافة إلى الالتزام بالمظهر العام والهوية الوطنية لدولة الإمارات، بما يعكس المهنية والانضباط أثناء أداء العمل.

تقييم مشرفة الحافلة

وتفرد الاستبانة محوراً مستقلاً لتقييم مشرفة الحافلة، يتناول مدى اهتمامها بسلامة الطلبة أثناء الصعود والنزول، وفاعلية مساعدتها للأطفال، ولاسيما صغار السن، والأسلوب التربوي في التعامل مع الطلبة، ومستوى التواصل مع أولياء الأمور لحل الملاحظات والمشكلات، فضلاً عن التزامها بالمظهر العام والهوية الوطنية.

خمسة مستويات

وتمنح الاستبانة أولياء الأمور فرصة تقييم كل عنصر من عناصر الخدمة عبر خمسة مستويات تبدأ من “ضعيف” وتنتهي بـ"ممتاز"، بما يوفر مؤشرات دقيقة تساعد إدارات المدارس ومزودي الخدمة على تحليل النتائج ووضع خطط تطوير تستجيب لاحتياجات المستفيدين.

مستوى الرضا

كما تتضمن الاستبانة تقييماً عاماً لمستوى الرضا عن خدمة النقل المدرسي باستخدام نظام النجوم، إلى جانب خانة مفتوحة لتدوين الملاحظات والمقترحات الإضافية، بهدف الاستفادة من آراء أولياء الأمور في تطوير الخدمة ومعالجة أي تحديات قد تكون ظهرت خلال العام الدراسي.

الارتقاء بمستويات السلامة

وأكدت إدارات المدارس، في رسائلها الموجهة إلى أولياء الأمور، أن المشاركة في الاستبانة تأتي انطلاقاً من الحرص على تقديم خدمات مدرسية عالية الجودة، مشددة على أن جميع الآراء والمقترحات تحظى باهتمام كبير، وستؤخذ في الاعتبار عند إعداد خطط تحسين خدمات النقل المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة وجودة الخدمة وتعزيز رضا الطلبة وأسرهم.