طلبة «الـ 12»: الفيزياء متوازنة.. و5 جزئيات احتاجت إلى تركيز عالٍ

أنهى طلبة الصف الـ12 بمختلف المسارات (العام، والمتقدم، والنخبة)، أمس، امتحان مادة الفيزياء ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، في اختبار اتسم بتوازن مستوياته، وجمع بين الأسئلة المباشرة وأخرى اعتمدت على مهارات التحليل والتفكير، فيما يؤدي الطلبة اليوم امتحان اللغة العربية.

من جانبها، لم تعلن وزارة التربية والتعليم تلقيها أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بامتحان الفيزياء، فيما سارت الاختبارات وفق الإجراءات المعتمدة داخل اللجان الامتحانية.

وأكد طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن الورقة الامتحانية جاءت من صميم المنهج المقرر، وراعت الفروق الفردية بين المتعلمين، إذ تنوعت بين أسئلة مباشرة وأخرى تطلبت قدراً أكبر من التركيز والتحليل، من دون أن تخرج عن الإطار المتوقع أو تتضمن مفاجآت غير مألوفة.

وأفادوا بأن الامتحان جاء متوازناً وراعى الفروق الفردية، إذ تضمن 25 سؤالاً، وصف 20 منها بأنه مباشر وسهل ومن صميم المنهج المقرر، فيما خُصصت خمسة أسئلة لقياس مهارات التفكير والتحليل والتطبيق، واحتاجت إلى وقت أطول للإجابة.

وشملت هذه الأسئلة مسائل حول المقاومة المكافئة، وسؤالين يتطلبان مهارات استنتاجية، إضافة إلى سؤال خاص بتحليل الرسم البياني للمجال المغناطيسي، مؤكدين أن جميع الأسئلة جاءت من المنهج المقرر، ولم تتضمن أي موضوعات أو مفاهيم خارجية.

وأوضح الطلبة: علي محمود، وفاتنة حميدين، وسالم الرئيسي، ومها جميل، ونوران سالم، أن طبيعة معظم الأسئلة استلزمت إجراء خطوات الحل على ورقة خارجية قبل تحديد الإجابة النهائية، ما تطلب دقة في التحليل وحسن إدارة الوقت.

وأضافوا أن سؤال تحديد اتجاه القوة داخل المجال المغناطيسي كان من أكثر الأسئلة التي أثارت تبايناً في إجابات الطلبة خلال الاختبار الإلكتروني، فيما شكّل سؤال الكهرباء المصحوب برسم بياني تحدياً آخر، نظراً لاعتماده على مهارات تفسير البيانات وتحليلها قبل الوصول إلى الإجابة الصحيحة.

وأشار الطلبة إلى أن امتحان الفيزياء، الذي اعتاد طلبة الـ12 اعتباره من أكثر الاختبارات صعوبة في الأعوام السابقة، جاء هذا العام أكثر توازناً وملاءمة لمختلف المستويات، رغم احتوائه على عدد محدود من الجزئيات غير المباشرة التي تطلبت تركيزاً عالياً، ولم تتجاوز خمس فقرات في مجمل الورقة الامتحانية.

وفي ما يتعلق بزمن الامتحان، أكد الطلبة أن الوقت المخصص للاختبار الإلكتروني كان كافياً للإجابة والمراجعة، في حين رأى بعضهم أن هناك أجزاء من الأسئلة كانت تحتاج إلى وقت إضافي، بسبب اعتمادها على خطوات حل متعددة قبل اختيار الإجابة النهائية.

بدوره، قال معلم الفيزياء، محمد الأسيوطي، إن الورقة الامتحانية جاءت متوازنة من حيث توزيع مستويات الأسئلة، وغطت نواتج التعلم المقررة للفصل الدراسي الثالث بصورة شاملة، موضحاً أن الأسئلة المباشرة منحت الطلبة فرصة لإظهار استيعابهم للمفاهيم الأساسية، فيما استهدفت بعض الجزئيات قياس مهارات التحليل والاستنتاج وتطبيق القوانين الفيزيائية في مواقف مختلفة، وهو ما ينسجم مع فلسفة التقييم المعتمدة.

من جانبها، أكدت معلمة الفيزياء، شيماء عفيفي، أن الامتحان راعى الفروق الفردية بين الطلبة، ولم يتضمن أسئلة من خارج المنهاج أو أفكاراً غير مألوفة، لافتاً إلى أن بعض الأسئلة، خصوصاً المرتبطة بالمجال المغناطيسي وتحليل الرسوم البيانية في الكهرباء، تطلبت تركيزاً في قراءة المعطيات قبل اختيار الإجابة، وهو ما يميز بين الحفظ والفهم العميق للمفاهيم العلمية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم اعتماد ضوابط وإجراءات منظمة لتقييم الطلبة أصحاب الهمم، وآليات الترفيع إلى الصف الدراسي التالي، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية، ومراعاة الفروق الفردية، وفق معايير أكاديمية معتمدة.

وأوضحت الوزارة عبر الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة العام الدراسي 2025-2026، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن تقييم الطلبة أصحاب الهمم يتم وفق احتياجاتهم الفردية، واستناداً إلى الخطة التربوية الفردية المعتمدة لكل طالب، بما ينسجم مع قدراته التعليمية، ويكفل توفير فرص عادلة لإبراز مستوى تحصيله الأكاديمي.

وأضافت أن الطلبة الذين تتضمن خططهم التربوية الفردية مواءمات أو دعماً أو تكييفاً في آليات الاختبار والتقييم، تُطبق عليهم تلك الترتيبات وفق ما تنص عليه خططهم التعليمية، فيما يخضع الطلبة الذين تشمل خططهم تعديلات على نواتج التعلم أو المناهج الدراسية لاختبارات وتقييمات خاصة يُعدها المعلمون بما يتوافق مع أهداف خططهم الفردية، مع رصد نتائجهم وفق النظام المعتمد.