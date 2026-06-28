طلبة يبتكرون نظام «أمان» الذكي لرعاية الرضّع

نجح فريق من طلبة هندسة البرمجيات في جامعة أبوظبي، محمود أخرس، وأحمد زهير، وعمر شعبان، ومحمود مبارز، تحت إشراف الدكتور مراد الرجب، في ابتكار نظام ذكي لمراقبة صحة الرضّع «أمان»، يهدف إلى دعم الأسر ومقدمي الرعاية الصحية في فهم احتياجات الأطفال، ومتابعة حالتهم الصحية بطريقة سهلة وآمنة وموثوقة.

ويعتمد «أمان» على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية لتحليل مجموعة من المؤشرات الصحية والسلوكية المرتبطة بالرضيع، حيث يستطيع النظام تحليل أنماط بكاء الطفل وتصنيفها للمساعدة في فهم احتياجاته، إلى جانب تحليل تعابير الوجه لاستخلاص مؤشرات أولية عن حالته العامة.

كما يدعم النظام الكشف المبكر عن اليرقان لدى حديثي الولادة، من خلال تحليل لون الجلد ومراقبة التغيرات، إضافة إلى متابعة عدد من مؤشرات النمو والتطور المبكر، بهدف تنبيه الأسرة إلى أي مؤشرات قد تستدعي استشارة طبية. ويعرض النظام جميع البيانات من خلال لوحة متابعة ذكية وتفاعلية، توفر للأهل معلومات واضحة وسهلة الفهم، بما يساعدهم على متابعة صحة أطفالهم بطريقة مبسطة ومنظمة، كما يضم المشروع وكيلاً افتراضياً ثلاثي الأبعاد يساعد على التفاعل مع الطفل في بعض الحالات، بما يضيف بُعداً رقمياً داعماً لتجربة الرعاية، مع الحفاظ على الدور الأساسي للوالدين في المتابعة والاهتمام.