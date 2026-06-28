سؤال وجواب

تساءل طلبة ما هي قنوات التواصل مع إدارة دعم طلبة التعليم العالي HESSD؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه للحصول على أسرع وأسهل تجربة، توصي بالاطلاع على دليل الخدمات عبر موقعها الإلكتروني، للوصول إلى جميع خدمات الوزارة والمعلومات عنها، في أي وقت ومن أي مكان، مشيرة إلى أنه في حال الحاجة إلى أي مساعدة إضافية، فإن مركز الاتصال لديها (الرقم المجاني 800511)، والدردشة المباشرة، يعملان من الاثنين إلى الجمعة: من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، باستثناء العطلات الرسمية.

وأكدت الوزارة أن تقديم الدعم الحضوري، يتم عبر مراكز سعادة المتعاملين لديها، والتي تمتد فترة عملها من الاثنين إلى الخميس: من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً، ويوم الجمعة: من الساعة 7:30 صباحاً حتى 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات، باستثناء العطلات الرسمية.