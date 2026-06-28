الذكاء الاصطناعي يرشد الطلبة إلى تخصصات جامعية مناسبة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المواطنين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي للاختيار بين 913 برنامجاً أكاديمياً ضمن 11 مجالاً دراسياً، إلى جانب التقدّم للحصول على المنح الدراسية الخارجية، وذلك عبر المنصة الوطنية للتسجيل الموحد. وتسهم هذه الخدمة في دعم الطلبة لاتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة، بما يراعي اهتماماتهم وقدراتهم، ويعزز فرص اختيار التخصص الأنسب لهم.

وتفصيلاً، وفرت المنصة الوطنية للتسجيل الموحد للطلبة البحث عن البرامج والمنح الدراسية والجامعات التي تتناسب مع أهدافهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تبدأ المنصة بطرح مجموعة من الأسئلة التعريفية بهدف تحديد المسار والفرص التعليمية الأنسب للطالب، وتشمل: مكان الإقامة ونوع المدرسة، والصف الدراسي، والمواد التي يدرسها، والموعد الذي يخطط فيه لبدء الدراسة الجامعية، وأخيراً المجالات أو التخصصات التي يهتم بها.

وتقوم المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بتحليل بيانات الطالب، ومقارنتها بمتطلبات الجامعات والبرامج الأكاديمية والمنح الدراسية، وتقديم توصيات مخصصة تتناسب مع مؤهلاته واهتماماته وخططه المستقبلية تساعده في اختيار التخصص الأنسب، المتوافقة مع جدوله الزمني، ما يسهم في تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وزيادة فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني، وتوجيههم نحو الفرص التعليمية التي تتوافق مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.

ووفرت المنصة 11 مجالاً دراسياً داخل الدولة، تضم 913 برنامجاً أكاديمياً، تشمل: 6 برامج أكاديمية في تخصص الزراعة والغابات والثروة السمكية والبيطرية، و110 برامج في الفنون والعلوم الإنسانية، و267 برنامجاً في مجالات الأعمال والإدارة والقانون، و16 برنامجاً أكاديمياً في تخصص التعليم، و165 في الهندسة والتصنيع والبناء، و75 برنامجاً في الصحة والرعاية، و107 برامج في تقنيات المعلومات والاتصالات، و32 برنامجاً في العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، و10 برامج في تخصصات الخدمات، و124 برنامجاً في العلوم الاجتماعية والصحافة والمعلومات، وبرنامجاً واحداً في البرامج والمؤهلات العامة، كما توفر المنصة برنامجاً للمنح الدراسية بالخارج، حيث تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة «طلب بعثة دراسية» على مدار العام، لتمكين الطلبة المواطنين من الدراسة في أفضل الجامعات العالمية، ضمن التخصصات ذات الأولوية الوطنية. وتتيح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الصفين الـ10 والـ11 التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية، من خلال البحث والتصفح والاطلاع على البرامج الأكاديمية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي دون تقديم، في حين يمكن لطلبة الصف الـ12 وما فوق التقديم على طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، حيث تمت رقمنة كامل إجراءات التقديم.

نسخة محدثة

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، ويعزز قدرة الطلبة على التخطيط لمساراتهم الأكاديمية واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم التعليمي؛ وتوفر المنصة المحدثة واجهة مستخدم جديدة كلياً تجمع بين البساطة والوضوح، تتضمن ثلاث واجهات رئيسة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتقدم تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، تم تصميمها وفق أفضل الممارسات العالمية.