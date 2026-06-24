امتحانات نهاية العام الدراسي تنطلق اليوم.. وطلبة «الـ 12» يبدأون بـ «الرياضيات»   

يبدأ اليوم طلبة الصفوف من الخامس حتى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025 - 2026، وتستمر الاختبارات حتى الثالث من يوليو المقبل.

ويستهل طلبة الـ12 بمختلف المسارات التعليمية، العام والمتقدم والنخبة، اختباراتهم بمادة الرياضيات، بينما يبدأ طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم بمادة الرياضيات التطبيقية.

وأوضحت الوزارة في تقويمها الأكاديمي المعتمد، أنه سيتم تحليل نتائج نهاية العام الدراسي وإصدارها يومَي 12 و13 يوليو المقبل، فيما تُعقد الاختبارات التعويضية من السادس إلى التاسع من الشهر ذاته للطلبة الين يتقدمون بأعذار مقبولة، على أن تجرى اختبارات الإعادة خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو وتعلن نتائجها يوم 20 من الشهر نفسه.

وحددت الوزارة أدواراً ومسؤوليات تفصيلية لقطاع التطوير المدرسي والأفرع المدرسية، وإدارات المدارس، والقائمين على أعمال الاختبارات، ضمن منظومة رقابية متكاملة لضبط إيقاع اللجان الامتحانية، ومكافحة الغش والإخلال بنظام الامتحانات، وتشمل زيارات ميدانية مفاجئة، ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي، وفحص أوراق الإجابة بعد الاختبارات، ومنع تقديم جميع أشكال المساعدة للطلبة داخل اللجان، بما يضمن نزاهة الامتحانات وسلامة النتائج.

وأكدت الوزارة، في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في الحد من الممارسات التي تمس مصداقية التقييم، وتحديد المسؤوليات والعقوبات بشكل واضح لجميع الأطراف المرتبطة بأعمال الاختبارات، بمن فيهم الطلبة والقائمون على الامتحانات وأولياء الأمور في الحالات التي تستدعي ذلك.

رقابة شاملة على اللجان

وأوكلت الوزارة إلى قطاع التطوير المدرسي مسؤولية مراقبة وتقييم مدى التزام لجان ومراكز الاختبارات، ومراكز تقدير الدرجات بالإجراءات المعتمدة، والتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل، إلى جانب تنفيذ جلسات تطوير مهني للقيادات المدرسية بهدف تعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية وآليات التعامل مع حالات الغش والإخلال بالاختبارات.

كما كلفت القطاع بتنفيذ زيارات غير معلنة مسبقاً إلى لجان ومراكز الاختبارات ومراكز تقدير الدرجات للتحقق من مستوى الامتثال للضوابط المعتمدة، إضافة إلى متابعة تقارير أنظمة المراقبة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

وشددت الوزارة على متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن أي ممارسات قد تؤثر في سلامة الاختبارات ومصداقيتها، مثل تداول تفاصيل الامتحانات أو نشر الإجابات النموذجية أو أي مواد مرتبطة بالاختبار قبل تطبيقه أو أثناء انعقاده.

وفي إطار تعزيز أمن الاختبارات الإلكترونية، أكدت الوزارة العمل على تطوير الأنظمة التقنية المستخدمة للحد من أي محاولات لتسريب الاختبارات أو الوصول غير المشروع إلى محتواها، مهما كانت الوسيلة المستخدمة.

فحص أوراق الإجابة

وألزمت الوزارة الجهات المعنية بالتحقق من سلامة الأوراق الاختبارية والتأكد من عدم إجراء أي تعديل على إجابات الطلبة بعد تسليمها، من خلال مراجعة عينات مختارة من أوراق الإجابة، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف أي حالات غش أو تعديل خارجي على الإجابات، فسيتم تطبيق العقوبات المقررة وفق اللوائح المعتمدة.

ووجهت الوزارة الأفرع المدرسية بمتابعة التطبيق الأمثل للدليل داخل المدارس، وتوعية الكوادر الإدارية والتعليمية والطلبة وأولياء الأمور بمسؤولياتهم، والتأكد من التزام الطلبة بالتعليمات والإرشادات العامة داخل قاعات الاختبارات.

كما أكدت ضرورة تنظيم أعمال الاختبارات داخل اللجان والمراكز وتهيئة جميع الظروف التي تضمن حسن سير الامتحانات، وضبط أي حالات إخلال قد تقع قبل الاختبار أو أثناءه أو بعده، مع الالتزام التام بالإجراءات المعتمدة.

وأشارت إلى أن الأفرع المدرسية ستنفذ زيارات دورية ومفاجئة إلى لجان الاختبارات ومراكز تقدير الدرجات لتقييم مدى الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة، مؤكدة أن إدارات المدارس تتحمل المسؤولية المباشرة أمام الوزارة عن امتثال جميع المشاركين في أعمال الاختبارات، سواء كانوا من العاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المنظومة الامتحانية.

وتشمل مسؤوليات الإدارات المدرسية تشكيل لجان الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات، وتنظيم اللجان والقاعات ومراكز الاختبارات، وضمان جاهزيتها الكاملة، إضافة إلى توعية الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي وأولياء الأمور بمحتويات الدليل والالتزامات المترتبة عليهم.

كما شددت على ضرورة رصد جميع حالات الإخلال بنظام الاختبارات التي قد تقع قبل الاختبار أو أثناءه أو بعده، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفق ما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

حظر أي مساعدة للطلبة

وفي أحد أبرز البنود الواردة في الدليل، أكدت الوزارة حظر تقديم أي عون أو مساعدة للطلبة بأي شكل أو صورة داخل لجان الاختبارات أو مراكز الاختبارات أو مراكز تقدير الدرجات، مشددة على أن هذا الحظر يشمل جميع القائمين على أعمال الاختبارات دون استثناء.

التزام مهني صارم للمراقبين

وألزمت الوزارة القائمين على أعمال الاختبارات بفهم مسؤولياتهم بدقة، والتقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة، والعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والمصداقية، مؤكدة أن العاملين في اللجان مطالبون بأداء مهامهم بعناية ومهنية عالية، والتعامل الفوري مع أي حالة إخلال قد يتم رصدها داخل اللجان أو مراكز الاختبارات، بما يحافظ على عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وشددت على أن هذه المنظومة المتكاملة من الرقابة والمتابعة والتوعية تستهدف حماية مصداقية الامتحانات ونتائج الطلبة، وترسيخ ثقافة النزاهة الأكاديمية، وضمان تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية في جميع مراحل العملية الامتحانية.

جداول الامتحانات

وبحسب جداول الامتحانات النهائية المعتمدة، يستهل طلبة الـ12 جميع المسارات «العام والمتقدم والنخبة» سباق الامتحانات بمادة الرياضيات، اليوم، تليها اللغة الإنجليزية غداً، حيث يُعقد اختبار الكتابة من 12:00 إلى 1:30، واختبار القراءة من 1:30 إلى 2:30.

ويؤدي الطلبة الاختبار في مادة الكيمياء يوم الجمعة 26 يونيو الجاري، والفيزياء يوم الاثنين 29 من الشهر نفسه، ثم اللغة العربية يوم الثلاثاء 30 منه، والتربية الإسلامية يوم الأربعاء الأول من يوليو المقبل، والدراسات الاجتماعية يوم الخميس الثاني من يوليو منه، ويختتمون الامتحانات بمادة الأحياء يوم الجمعة الثالث من الشهر ذاته.

أما طلبة المسار التطبيقي، فيستهلون امتحاناتهم النهائية الأربعاء 24 يونيو بمادة الرياضيات التطبيقية، ثم اللغة الإنجليزية الخميس 25 منه، حيث يكون اختبار الكتابة من 12:00 حتى 1:30، واختبار القراءة من 1:30 حتى 2:30، وفي يوم الاثنين 29 منه يؤدي الطلبة الاختبار في مادة العلوم التطبيقية، ثم اللغة العربية يوم الثلاثاء 30 منه.

ويتقدم الطلبة لأداء الاختبار في مادة التربية الإسلامية يوم الأربعاء الأول من يوليو المقبل، ويختتمون سباق الامتحانات النهائية بمادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس الثاني من يوليو المقبل.

زمن الامتحان

تبلغ مدة الامتحان ساعتين كاملتين لجميع المواد ولطلبة مختلف المسارات، وتبدأ في الساعة 12:00 ظهراً وتنتهي في الساعة 2:00، بما يتيح للطلبة الوقت الكافي للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعة إجاباتهم، ويُستثنى من ذلك اختبار اللغة الإنجليزية، إذ يُقسم إلى جزأين: الكتابة لمدة ساعة ونصف (12:00–1:30)، والقراءة لمدة ساعة (1:30–2:30).

• منع مساعدة الطلبة داخل القاعات لضمان نزاهة الامتحانات وسلامة النتائج.

• المدارس مسؤولة عن تشكيل لجان الاختبارات وتنظيمها وتوزيع المهام والمسؤوليات.

• زيارات ميدانية مفاجئة للجان ومراكز الاختبارات للتحقق من الامتثال للضوابط المعتمدة.