مدارس تشدد على 5 التزامات للطلبة قبل دخول قاعات الاختبارات

ركزت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، توجيهاتها للطلبة مع انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي، غداً الأربعاء التي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات التنظيمية داخل القاعات يمثل جزءاً أساسياً من نجاح العملية الامتحانية، وضمان سيرها بانضباط وهدوء، خصوصاً في ظل اعتماد الاختبارات الإلكترونية لطلبة المراحل المستهدفة.

ودعت المدارس الطلبة إلى التأكد من استلام تذكرة الاختبار الصحيحة قبل دخول القاعة، باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تضمن جلوس الطالب في الاختبار المخصص له دون ارتباك أو تأخير، مشددة على ضرورة مراجعة البيانات والتقيد بالتوجيهات الصادرة من لجان التنظيم والمراقبة.

وأكدت أهمية التأكد من تسليم الاختبار الإلكتروني بنجاح قبل مغادرة القاعة، وعدم الاكتفاء بإنهاء الإجابات، إذ يتعين على الطالب التحقق من ظهور ما يفيد إتمام عملية التسليم على الجهاز، تفادياً لأي إشكالات تقنية أو نقص في اعتماد الإجابات.

وشددت التعليمات على أنه في حال مواجهة أي مشكلة تقنية أثناء الاختبار، يجب على الطالب إبلاغ المراقب فوراً وطلب الدعم الفني، وعدم محاولة معالجة الخلل بصورة فردية أو مغادرة منصة الاختبار دون توثيق المشكلة عبر القنوات المعتمدة داخل القاعة.

كما طالبت الإدارات الطلبة بإحضار جميع الأدوات اللازمة، ولاسيما الأقلام المطلوبة في الاختبارات الكتابية، بما يضمن الجاهزية الكاملة وعدم تعطيل سير الاختبار أو إرباك الطالب أثناء أداء مهامه.

ونبهت إلى عدم السماح بمغادرة قاعة الاختبار قبل انقضاء نصف زمن الاختبار، مؤكدة أن الالتزام بالوقت المحدد داخل القاعة يعكس جدية الطالب وانضباطه، ويسهم في توفير بيئة امتحانية عادلة ومنظمة لجميع الطلبة.

وأكدت المدارس أن الالتزام بالتعليمات ليس إجراءً شكلياً، بل مسؤولية مباشرة تقع على الطالب، وتعد طريقاً أساسياً للنجاح، بما يضمن أداء الاختبارات في بيئة آمنة ومنضبطة وخالية من الارتباك.