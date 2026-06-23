6 إرشادات من المدارس للطلبة خلال اختبارات نهاية الفصل الثالث

ركزت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم جهودها التوعوية استعداداً لانطلاق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، غداً الأربعاء، لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، عبر تعميم حزمة من الإرشادات التنظيمية والأكاديمية والتقنية لطلابها، تهدف إلى تعزيز الجاهزية للاختبارات الإلكترونية وضمان أدائها بكفاءة وانضباط، بما يسهم في الحد من المشكلات التقنية ورفع مستويات التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

وأكدت الإدارات عبر تعاميم لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن نجاح الاختبار الإلكتروني لا يعتمد فقط على الاستعداد الأكاديمي، بل يرتبط أيضاً بالالتزام بالإجراءات التقنية والتنظيمية المصاحبة له، مشددة على أهمية التأكد من جاهزية الأجهزة الإلكترونية وشحن البطارية بشكل كافٍ قبل بدء الاختبار، والتحقق من استقرار الاتصال بالإنترنت، إلى جانب تجهيز بيانات الدخول الخاصة بمنصة الاختبارات والدخول إليها قبل الموعد المحدد بوقت مناسب لتفادي أي أعطال أو تأخير.

وشددت المدارس على ضرورة التزام الطلاب بالهدوء والتركيز الكامل أثناء أداء الاختبار وعدم مغادرة شاشة الاختبار أو الانشغال بأي تطبيقات أو برامج أخرى، مع الحرص على قراءة التعليمات والأسئلة بعناية قبل البدء بالإجابة، بما يساعد على تجنب الأخطاء الناتجة عن التسرع أو سوء فهم المطلوب.

ودعت الإدارات إلى التواصل المباشر مع المراقبة عند مواجهة أي مشكلة تقنية أثناء الاختبار، وعدم محاولة معالجة الأعطال بصورة فردية قد تؤثر في سير الاختبار أو زمنه المحدد، مؤكدة جاهزية الفرق الفنية والتربوية لتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

وفي مرحلة ما بعد الانتهاء من الإجابة، شددت المدارس على أهمية مراجعة الإجابات بدقة قبل الإرسال النهائي، والتأكد من الضغط على زر إرسال الاختبار بنجاح وعدم إغلاق الجهاز أو منصة الاختبار قبل ظهور رسالة تأكيد التسليم، لضمان حفظ جميع الإجابات واعتمادها بصورة صحيحة.

وأوضحت أن هذه الإرشادات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تمكين الطلبة من أداء الاختبارات في بيئة رقمية آمنة ومنظمة، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعليمات يعزز ثقة الطلبة بأنفسهم ويحد من التوتر المرتبط بالاختبارات الإلكترونية، ويسهم في تحقيق نتائج تعكس مستوى تحصيلهم الحقيقي.

واكدت أن الالتزام بقواعد الاختبارات الإلكترونية يجسد قيم المسؤولية والانضباط والأمانة الأكاديمية، ويعد عاملاً أساسياً في نجاح الطلبة وتحقيق أفضل المخرجات التعليمية خلال فترة الامتحانات النهائية.